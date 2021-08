Porto Recanati, ciclista travolto da un’auto. Ferito un 17enne

Incidente lungo via Bramante, in un primo momento era stata allertata l'eliambulanza. A occuparsi dei rilievi la Polizia stradale

PORTO RECANATI – Stava girando in sella alla sua bici lungo via Bramante, quando è stato travolto da un’auto. Ferito un 17enne. L’incidente si è verificato ieri sera, dopo le 21, e in un primo momento le condizioni del ragazzo sembravano gravi, tanto che era stata allertata l’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale Torrette d Ancona.

Il 17enne è stato soccorso dai sanitari della Croce Gialla di Recanati, ma col tempo l’emergenza è rientrata e il giovane è stato trasportato all’ospedale di Civitanova per una serie di controlli. A occuparsi delle indagini la Polizia stradale.