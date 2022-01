Porto Recanati, 70enne trovato morto nel furgoncino in cui viveva

L'uomo, di etnia rom, è stato segnalato da alcuni passanti che hanno notato che non si muoveva. All'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare

PORTO RECANATI – Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nel furgoncino in cui viveva. Il dramma è stato scoperto questa mattina 26 gennaio da alcuni passanti che hanno dato l’allarme, perché hanno notato l’uomo avvolto da una coperta, all’interno del mezzo parcheggiato in piazzale Europa, che non si muoveva. Ma all’arrivo dei sanitari del 118, purtroppo, per il 70enne non c’era più nulla da fare.

L’uomo, di etnia rom, aveva scelto di vivere per strada e la sua situazione era anche attenzionata dai Servizi sociali, ma un malore o il freddo pungente della notte scorsa potrebbero non avergli dato scampo. La salma è stata messa a disposizione della Procura che deciderà se svolgere ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la polizia locale.