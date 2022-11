Porto Recanati, 28enne stroncato da malore a casa

La vittima è Federico Quintabà, originario di Osimo Stazione. Una volta arrivati i sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare il giovane, che era incosciente, ma non c’è stato nulla da fare

PORTO RECANATI – Tragedia a Porto Recanati. Un giovane di 28 anni è stato ritrovato, ormai privo di vita, all’interno della sua camera da letto. La vittima è Federico Quintabà, originario di Osimo Stazione, ma da qualche tempo domiciliato in un’abitazione a Scossicci, in via Vivaldi, all’ultimo piano di un condominio, dove viveva con il padre Franco. I fatti si sono consumati ieri mattina (29 novembre).

Sul posto sono giunti, poco dopo, gli operatori del 118 con l’ambulanza della Croce Gialla di Recanati e quella medicalizzata da Recanati. Una volta arrivati, i sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare il 28enne, che era incosciente, ma non c’è stato nulla da fare. Sarebbe stato un malore a stroncarlo.

La salma è stata restituita ai familiari. Dopo un’ora sono arrivati gli addetti delle Onoranze Funebri Virgini di Castelfidardo, che hanno prelevato la salma per poi portarla all’obitorio dell’ospedale di Civitanova dove sarà svolto l’esame autoptico.

Due città sono in choc. Quintabà viene ricordato da tutti come un bravo ragazzo, gentile e sorridente. Il 28enne lascia, oltre al padre, la sorella. Il funerale si svolgerà venerdì 2 dicembre alle 11 nella chiesa Regina Pacis di Osimo Stazione.