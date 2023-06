Porto Potenza Picena, schianto fra auto e moto sulla Statale 16: ferito il centauro

MACERATA – Incidente stradale intorno alle 5,30 di questa mattina – 21 giugno – a Porto Potenza Picena sulla Strada Statale 16. Una moto e un’auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, nei pressi dell’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano.

Ad avere la peggio è stato il centauro, rovinato a terra sull’asfalto, dopo l’impatto con il veicolo. Sul primo momento era stato allertato il servizio di elisoccorso Icaro 02, ma poi la missione è stata annullata e il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche per accertamenti. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.