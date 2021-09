Porto Potenza, frontale lungo la statale Adriatica. Un ferito trasportato a Torrette

PORTO POTENZA – Schianto frontale lungo la statale Adriatica, ferito un uomo trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. L’incidente si è verificato intorno alle 14 all’altezza del camping Regina e, secondo una prima ricostruzione, due auto – una Mercedes classe B e un’altra Mercedes vecchio modello – si sono scontrate frontalmente mentre una delle due stava uscendo da un parcheggio.

Alla guida della Classe B una donna, le cui condizioni non sono gravi e che è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Più serie, invece, le condizioni dell’uomo alla guida dell’altro mezzo, tanto che i medici del 118 dopo un primo controllo, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento ad Ancona.

Sul posto la Polizia stradale di Civitanova per i rilievi e due mezzi del vigili del fuoco.