Porto Recanati, Hotel House nel mirino dei carabinieri: raffica di denunce

PORTO RECANATI – Carabinieri in azione all’Hotel House, controlli nei negozi. Spunta un po’ di droga abbandonata sulle scale del condominio, denunce in serie.

Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno eseguito una serie di controlli. Nell’area dell’Hotel House i carabinieri hanno identificato 113 persone e controllato 82 veicoli e 5 attività commerciali. Denunciato a piede libero un pizzaiolo di 30 anni, extracomunitario. Fermato alla guida della sua Fiat Punto, ha esibito ai carabinieri un permesso di guida non conforme alle direttive internazionali. Segnalato alla Prefettura un ventunenne residente a Montegranaro per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. È stato trovato in possesso di 2.5 grammi di marijuana.

All’interno del piazzale dall’hotel House sono stare rinvenute cinque automobili prive di assicurazione. Insieme ad altri due veicoli che erano senza revisione, sono state portate via con il carroattrezzi e sottoposte a fermo amministrativo.

Un motociclista civitanovese di 50 anni è stato fermato e controllato alla guida del proprio scooter. Era senza assicurazione. Era stato già sottoposto ad un precedente sequestro amministrativo, ancora in atto, per cui è scattata la sanzione pecuniaria di quasi 3 mila euro. Lo scooter è stato confiscato.

All’interno dell’hotel House, occultato nel vano scala A, i carabinieri hanno rinvenuto una dose di cocaina del peso di 0,250 grammi, probabilmente abbandonata da un consumatore che si è reso conto dell’arrivo dei carabinieri con i cani anti-droga. I militari del Nas di Ancona hanno effettuato un controllo presso un mini market al piano terra del condominio, gestito da un senegalese di 50 anni. Sono stati sequestrati dei farmaci che risultavano privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio e confezioni di cosmetici, che erano destinati alla vendita al pubblico. La merce era esposte sugli scaffali del negozio insieme a 43 confezioni di tinture per capelli, prive della etichettatura in lingua italiana. Il commerciante è stato denunciato.