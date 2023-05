Pompieropoli a Treia, oltre 350 bambini pompieri per un giorno

TREIA – È stata una giornata eccezionale a Treia con Pompieroli che ha richiamato oltre 350 bambini, anche da diversi comuni vicini, per vestire i panni dei pompieri, sul piazzare del Santissimo Crocifisso. I bimbi si sono cimentati nelle varie performance di arrampicata, scivoli e non solo aiutati da vigili del fuoco in servizio e dai componenti dell’associazione dei Vigili del fuoco in pensione che hanno dato un grande supporto.

“Pompieropoli” è stata una vera e propria festa dedicata ai più piccoli per mostrare le attività dei vigili del fuoco con l’allestimento di percorsi ludici, educativi e tante altre attività esplorative e divertenti. Bello anche il mercatino organizzato dai ragazzi delle scuole medie. Non sono mancati dolci, zucchero filato e popcorn per tutti.

«C’è grande soddisfazione per l’organizzazione di questo evento riproposto con tante novità – le parole del Sindaco Franco Capponi – È stata una giornata impegnativa e intensissima, ma vedere la grande partecipazione all’iniziativa, resa ancora più bella dalla splendida giornata di sole, ripaga di tutto. È un po’ come se si fosse trattato di una festa post Covid, in cui tutti siamo stati liberi di condividere momenti di allegria insieme. Un grazie davvero sentito a tutti coloro che hanno lavorato e contribuito a renderla tale, all’accoglienza dei frati che hanno messo a disposizione tutto il loro parco giochi a fra Luciano come sempre giocoso e trascinatore, ai Vigili del fuoco, all’associazione vigili del fuoco in pensione, alla scuola media».

La giornata è iniziata con la celebrazione di Sant’Isidoro protettore degli agricoltori per poi proseguire nel pomeriggio con Pompieropoli in un’aria di grande festa.