Polo scolastico di Cingoli, lavori per oltre 30 milioni

CINGOLI- Pubblicato il bando di gara da parte della Provincia di Macerata per il completamento della fase progettuale del nuovo polo scolastico di Cingoli, dove troveranno sede dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri (Ipseoa) ‘G. Varnelli’ (unico nella provincia) e il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane ‘G. Leopardi’. Si procederà poi con la fase realizzativa, mediante una nuova gara di affidamento dei lavori. I lavori avranno un costo totale sopra i 30 milioni di euro e saranno messi a disposizione della struttura commissariale sisma.

Il progetto del plesso scolastico

Il progetto dovrà prevedere tutte le dotazioni necessarie per ospitare ogni materia del Piano triennale dell’offerta formativa delle due scuole, compreso lo svolgimento curriculare dell’educazione fisica e motoria in spazi propri. La nuova sede sarà destinata ad ospitare un numero di studenti pari a quello degli iscritti al momento del terremoto nei due edifici scolastici, con le stesse classi del 2016 e lo stesso numero di indirizzi, specializzazioni triennali e corsi serali.

Le parole del presidente della Provincia di Macerata Parcaroli

Il presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli ha spiegato: «È un’opera molto complessa, frutto del lavoro di squadra che ha visto impegnati in sinergia la Provincia, in particolare l’Ufficio Tecnico dell’Ente che ringrazio per il costante impegno, l’Usr, il Commissario Guido Castelli sempre al nostro fianco e il Comune di Cingoli. L’inserimento della nuova sede in un contesto di pregio ma complesso, sia dal punto di vista morfologico che paesaggistico, ha richiesto una particolare attenzione nella fase di pre-valutazione del progetto e molteplici confronti con gli Enti preposti al rilascio dei pareri sull’opera. Ha richiesto anche una variante urbanistica specifica che ha già raccolto riscontro positivo nelle Conferenze dei Servizi a livello di Comune, Soprintendenza, Usr e degli altri Enti coinvolti.

Il misurarsi con i limiti imposti dalla specifica conformazione dell’area individuata dal Comune, infatti, attraverso un’azione partecipativa della cittadinanza – ha aggiunto -, come possibile sede del nuovo Polo scolastico e dal contesto ambientale di alto valore paesaggistico e storico, come quello in cui insisterà, hanno imposto un delicato e lungo processo che ha condotto all’individuazione di una soluzione progettuale congrua capace di calare nella realtà del sito le indicazioni delle normative in vigore in materia e rispondere a tutte le istanze. Dunque il passaggio di testimone ai futuri affidatari della gara che oggi si avvia, per la conclusione della fase progettuale, ha già all’attivo questa mole di lavoro svolta e pareri raccolti che consentirà una rapida discesa di scala».

Rendering plesso scolastico Cingoli

Le parole del Commissario Guido Castelli

Il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha sottolineato che uno dei principali obiettivi del loro lavoro è quello di garantire scuole efficienti e sicure per gli studenti: «Dobbiamo proseguire con quel cambio di passo che abbiamo intrapreso e che non si deve fermare. Gli interventi sulle scuole sono cruciali anche per permettere alle famiglie di poter scegliere i nostri territori per creare il loro futuro. Attraverso l’accordo quadro, nella Provincia di Macerata siamo intervenuti con 103 progetti sulle scuole per una cifra che si avvicina ai 400 milioni di euro».

Le parole del Sindaco Michele Vittori

Il sindaco di Cingoli Michele Vittori ha aggiunto: «Accogliamo con soddisfazione la pubblicazione del bando di gara per il completamento della fase progettuale del nuovo polo scolastico di Cingoli, un passaggio che attendevamo da tempo e che rappresenta una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio. Questo intervento darà finalmente ai nostri ragazzi la possibilità di studiare in una struttura moderna, sicura e all’altezza delle sfide educative del presente. Le scuole coinvolte sono da sempre un fiore all’occhiello per Cingoli, espressione di un’offerta formativa di eccellenza che ha saputo attrarre studenti da tutta la provincia. Confido nella qualità del lavoro già svolto e nella solidità della procedura avviata, certo che i risultati saranno all’altezza delle aspettative della nostra comunità».