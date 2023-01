Pollenza, trovato senza vita sul pavimento del salone

POLLENZA – Trovato senza vita nel salone della sua casa. A scoprire il corpo di un artigiano di 60 anni è stata la moglie. La tragedia si è consumata questa mattina nella zona di Casette Verdini, a Pollenza, e a dare l’allarme, verso le 12, è stata la moglie dell’uomo. Immediatamente ha allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Ma per il sessantenne non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Macerata. Potrebbe essere effettuata sul cadavere l’ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso.