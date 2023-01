Pollenza, scontro in Contrada Santa Lucia: conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

POLLENZA – Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8.45 di oggi 20 gennaio in Contrada Santa Lucia nel Comune di Pollenza per un incidente stradale tra un autoarticolato e una autovettura che per cause in fase di accertamento si sono scontrati tra loro.

La Squadra di Macerata in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre il conducente dall’auto, il quale successivamente veniva trasportato con l’eliambulanza al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona per accertamenti. I vigili del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Al momento la strada è chiusa al traffico. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia Locale.