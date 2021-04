Pollenza, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un altro mezzo

L'incidente sarebbe dovuto all'asfalto reso viscido dalla pioggia. Due le persone trasferite in ospedale per accertamenti

Pollenza – Perde il controllo della sua auto a causa dell’asfalto bagnato e si schianta frontalmente contro un’altra macchina. Due le persone trasferite in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente si è verificato poco dopo le 13, in contrada Morla. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pollenza e, secondo una prima ricostruzione, il conducente di una delle due vetture coinvolte ha perso il controllo del mezzo a causa della pioggia che aveva reso viscido l’asfalto e si è andato a schiantare contro un’altra auto che proveniva in senso opposto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i medici del 118 e i vigili del fuoco.