Pollenza, incendio nella notte in un capannone. Bruciati 5mila quintali di fieno

Intervento dei Vigili del fuoco in contrada Palombarette. Il sindaco: «Non ci sono pericoli per la popolazione. Il fumo resterà per qualche giorno»

POLLENZA – Un vasto incendio si è sviluppato questa notte – 9 giugno – in un capannone dove erano ammassati oltre 5mila quintali di fieno. L’allarme è scattato intorno all’una in contrada Palombarette dai proprietari del capannone che hanno prontamente chiamato i Vigili del fuoco, arrivata da Macerata e Tolentino con tre autobotti e un mezzo 4X4.

Anche l’amministrazione comunale è stata avvisata dall’accaduto dalla centrale operativa della Protezione civile. Al momento non risultano danni a persone o animali: «Sono prontamente intervenuti i vigili de fuoco che hanno circoscritto le fiamme e che tengono costantemente sotto controllo l’incendio – spiega il sindaco Mauro Romoli -. Non ci sono pericoli di nessun tipo per la popolazione. Il fumo permarrà per qualche giorno perché, come spiegato dai Vigili del fuoco, bisognerà attendere che l’incendio si esaurisca spontaneamente e che il fieno finisca di bruciare».

.