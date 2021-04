POLLENZA – Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata, fermandosi contro un albero, ma resta bloccato nell’abitacolo non riuscendo a chiamare i soccorsi. L’incidente è successo ieri sera lungo la provinciale 124, in località Pollenza Scalo, ma l‘uomo è stato estratto dalla macchina solo questa mattina alle 5.30, quando un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi.

Ad estrarre l’uomo sono stati i vigili del fuoco che lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Dopo averlo visitato, però, i medici hanno disposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto per i rilievi anche la Polizia stradale e i Carabinieri.