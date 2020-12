I dettagli della normativa e delle tutele, dopo il caso della donna di Colmurano che, pur avendo saldato i rinnovi, ha scoperto a seguito di un incidente di non essere assicurata

MACERATA – Il caso dell’automobilista di Colmurano che, pur avendo pagato il premio per il rinnovo della sua polizza auto, ha scoperto a seguito di un incidente di non essere assicurata, solleva una serie di interrogativi. Il broker della Mediass Nicolas Cantarini illustra i dettagli della normativa e come l’automobilista possa tutelarsi.

«Il rapporto tra assicuratore e assicurato è molto legato alla conoscenza reciproca e dunque alla fiducia – spiega Cantarini – e nel 2007, con le varie riforme Bersani, fu introdotto per legge il conto corrente separato in cui ogni intermediario assicurativo dovrebbe obbligatoriamente versare i premi incassati dai clienti».

Tuttavia per l’automobilista esistono delle verifiche che possono essere fatte celermente. «L’assicurato – aggiunge il broker – ha gli strumenti per controllare la corretta operatività dell’assicuratore controllando l’autorizzazione all’esercizio della professione al RUI – Registro Unico degli Intermediari gestito dall’Ivass, organo di vigilanza assicurativo, e tramite il Portale dell’Automobilista www.ilportaledellautomobilista.it per vedere se la sua polizza è effettivamente coperta».

Queste verifiche evitano di doversi trovare implicati in procedimenti giudiziari lunghi e complicati.