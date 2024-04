Polizia Macerata, nel 2023 denunciati quasi quattro reati al giorno

Aumentati gli arresti e le denunce. Sono salite a 10.801 le violazioni accertate su strada, le segnalazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe sono passate dalle 7 del 2022 alle 294 del 2023. Sono raddoppiati i passaporti consegnati

MACERATA – Nel 2023 quasi quattro reati sono stati denunciati all’autorità giudiziaria ogni giorno, sono aumentate le persone arrestate e quelle denunciate. Sono significativamente aumentate le violazioni accertate su strada e le segnalazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe passate dalle 7 del 2022 alle 294 del 2023. Sono raddoppiati i passaporti consegnati.

Sono alcuni dei dati dell’attività svolta lo scorso anno dalla Polizia di Stato e diffusi in occasione della celebrazione del 172° anniversario dalla sua fondazione. In particolare i dati si riferiscono all’attività svolta da questura, commissariato di Civitanova, Polizia Stradale, Polizia Postale e Sezione di polizia giudiziaria in Tribunale nella provincia di Macerata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Andando per ordine, la Divisione Anticrimine ha adottato diverse misure di prevenzione: 28 avvisi orali, 59 allontanamenti con foglio di via obbligatorio dai comuni della provincia, 6 proposte di applicazione della sorveglianza speciale, 19 Daspo, 42 Dacur (i Daspo urbani) e 22 ammonimenti del questore Luigi Silipo per violenza domestica e stalking. In totale 1.417 delitti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, si tratta di quasi quattro ogni giorno, 376 persone sono state denunciate di cui 12 per droga (nel 2022 erano state 317), 16 sono state segnalate quali assuntori e 50 arrestate di cui 10 per droga (nel 2022 gli arresti erano stati 37). In un anno sono stati sequestrati 169,18 grammi di marijuana, 90,57 di cocaina, 1.024 di eroina, 1.266 di hashish e 9 flaconi di metadone.

Sono stati 140 i servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti anche con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine Marche – Umbria di Perugia e del Nucleo Cinofili della Questura di Ancona in particolare a Macerata, Civitanova e Porto Recanati; 20.000 i passaporti rilasciati (contro i 10.350 rilasciati nel 2022), 89 le autorizzazioni e le licenze rilasciate e oltre 1.100 i porti d’arma tra uso sportivo e caccia.

Sono stati eseguiti oltre 14.000 controlli dinamici e 25 controlli approfonditi a pubblici esercizi sanzionandone 6; tre controlli specifici sono stati effettuati ad armerie; 4 attività commerciali sono state chiuse. In merito all’attività dell’Ufficio Immigrazione: gli extracomunitari soggiornanti in provincia nel 2023 erano 43.428, minori esclusi (39.228 nel 2022). Di questi, 8.427 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (12.126 nel 2022); 1.352 per lavoro autonomo (1.739 nel 2022), 8.553 per motivi di famiglia (11.277 nel 2022) e 321 per studio (nel 2022 erano 939). I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 4.650; 9.714 quelli rinnovati e 118 quelli rifiutati o revocati; 60 sono stati gli espulsi. Ad oggi nelle strutture in provincia sono accolti 1.532 extracomunitari richiedenti protezione internazionale provenienti dal conflitto ucraino. I controlli eseguiti su strada sono stati 13.450 nel corso dei quali sono state identificate 30.418 persone, controllati 17.596 veicoli.

La Polizia Postale ha perseguito 32 delitti (51 nel 2022) e ha denunciato 106 persone (41 nel 2022), per lo più per truffa, frode informatica e reati informatici in generale.

Importanti sono i dati relativi all’attività della Polizia Stradale, diretta da marzo dello scorso anno dal commissario Alberto Luigi Valentini. I poliziotti hanno accertato 10.801 violazioni (erano state 7.903 nel 2022), hanno ritirato 352 patenti (266 l’anno precedente), segnalato 294 automobilisti per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droga (nel 2022 erano stati solo 7); rilevato 406 incidenti di cui 2 mortali, 171 con feriti e 233 con soli danni; 19.458 sono state le persone identificate e 18.157 i veicoli controllati; 1.944le pattuglie effettuate (1.783 nel 2022).