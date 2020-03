iorestoacasa: la Polizia locale sanziona quattro persone a Tolentino

TOLENTINO – #iostoacasa, ma c’è chi non rispetta il decreto: quattro persone denunciate a Tolentino dalla Polizia locale. Gli agenti di Tolentino, coordinati dal comandante David Rocchetti, stanno svolgendo in questi giorni accurati servizi di controllo su tutto il territorio comunale.

La Polizia locale sta fornendo alla popolazione e alle attività commerciali informazioni sull’interpretazione del decreto. Continuano ovviamente anche i controlli delle persone in auto ma anche a piedi oltre che negli esercizi commerciali.

Gli agenti hanno controllato in totale 108 veicoli e altrettanti passeggeri, numerose attività commerciali e tante persone a piedi; quattro le persone denunciate per la violazione all’articolo 650 del codice penale e i trasgressori verranno deferiti all’Autorità Giudiziaria.

I controlli saranno serrati e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Se i cittadini non sono in possesso del foglio di autocertificazione saranno gli stessi agenti a consegnarne uno al momento del controllo. Il Comando della Polizia locale di Tolentino rimane a disposizione per fornire informazioni telefoniche ai cittadini e li invita a non recarsi presso gli uffici di piazza della Libertà.

L’assessore alla sicurezza Giovanni Gabrielli ricorda che è fondamentale lavarsi le mani, indossare le mascherine, evitare i contatti diretti, stare ad almeno un metro di distanza. «Dobbiamo attenerci alle disposizioni dei medici. Purtroppo ancora molte persone sottovalutano la portata del problema. È importante restare a casa, senza farsi prendere dall’ansia, rispettando tutte quelle indicazioni che posso preservarci dal virus e che rallentano la diffusione dello stesso Covid-19. È una questione di responsabilità collettiva» ha spiegato l’assessore.