Polizia locale di Macerata, presentati i dati delle attività del primo semestre

In sei mesi sono aumentate le richieste di intervento e i verbali per la sosta nelle aree riservate ai residenti. L'assessore Renna: «Siamo orgogliosi, la nostra è una polizia di prossimità, vicina ai cittadini». Il comandante Doria: «Abbiamo innalzato il livello di qualità per garantire maggiore sicurezza»

MACERATA – In sei mesi sono aumentate le richieste di intervento alla polizia locale, da 2.033 a 2.563, i dati su incidenti rilevati e verbali per violazioni al codice della strada sono in linea con quelli del primo semestre 2022, mentre sono aumentati i verbali per la sosta nelle aree riservate ai residenti, passati da 218 a 399. La strada dove sono state rilevate più infrazioni è corso Matteotti seguita nell’ordine da via Mozzi, via don Minzoni, viale Leopardi e corso Cavour. Sono alcuni dei dati emersi oggi nel corso della conferenza stampa che si è svolta nel comando di viale Trieste per presentare il bilancio delle attività semestrali della Polizia locale di Macerata alla presenza dell’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Paolo Renna, del comandante della Polizia locale Danilo Doria e dei due vice comandanti Fabrizio Calamita e Fiorenzo Fiorani.

L’assessore alla Sicurezza Paolo Renna

«Siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto fino a ora e del fatto che per la Polizia locale di Macerata sia importante garantire, sempre, la sicurezza urbana – ha detto l’assessore Renna che ha portato il saluto del sindaco Sandro Parcaroli -. Abbiamo una Polizia locale fortemente vicina al cittadino e di prossimità e per questo non possiamo che ringraziare il comandante Doria, i vice Calamita e Fiorani e tutto il Corpo. Il nostro impegno è massimo, costante e a 360 gradi, nei limiti delle possibilità che abbiamo, per dare una risposta sempre più puntuale possibile ai maceratesi.

Leggendo le statistiche – ha proseguito l’assessore – si vede come via Mozzi è la seconda via per numero di verbali elevati (732), questo sta a significare che c’è un’attenzione particolare per quella zona, a volte i controlli non vengono percepiti ma ci sono e sono continui».

Il comandante della Polizia locale Danilo Doria

«La Polizia locale – gli ha fatto eco il comandante Doria –, in piena sinergia con tutta l’Amministrazione comunale, è in grado di dare risposte concrete e immediate alla cittadinanza e sicuramente abbiamo innalzato il livello di qualità per garantire una maggiore sicurezza. Ci sono da considerare anche le tante manifestazioni che si svolgono in città e che richiedono un intervento puntuale del Corpo. Limitatamente al nostro organico, che ci auguriamo di implementare a breve, cerchiamo di esserci sempre e chiediamo ai cittadini la massima comprensione dato che, nelle varie situazioni che si presentano, è importante comprendere le relative priorità. Sicuramente la formazione e il pronto intervento, insieme alla completa sinergia con le altre forze dell’ordine, rappresentano dei punti di forza importanti nell’operato quotidiano».

A livello operativo e di organico, sono 33 gli operatori appartenenti al Corpo della Polizia locale del Comune di Macerata mentre per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza sono 173 le telecamere in dotazione (49 Ocr, 123 di osservazione e contesto e una mobile) con concentrazioni specifiche nei punti strategici del territorio. I veicoli in dotazione sono 12 autovetture, quattro motocicli, un ufficio mobile per rilevazione dei sinistri oltre a tre autocarri leggeri assegnati agli operai della segnaletica. Per quanto riguarda le attrezzature in dotazione, la Polizia locale dispone di tre precursori per l’alcol test, due etilometri portatili, uno street-control e un telelaser.

Il vice comandante Fabrizio Calamita

Tra le attività interne svolte dalla Polizia locale ci sono il controllo del commercio e dei pubblici esercizi e i controlli relativi alla coesione sociale (verifiche richieste dal SAUP, ispezioni pubblici esercizi e commercio ambulante, accertamenti anagrafici e tributari, attività con i Servizi Sociali e con le scuole, attività d’ufficio e altro). Gli accertamenti anagrafici effettuati sono stati 1133 corrispondente al 2,79% della popolazione. Sono state 2563 le richieste di intervento con una percentuale dell’87% di risoluzione positiva della situazione. Nei primi sei mesi del 2023, tra i vari interventi successivi alle segnalazioni arrivate, sono stati 93 quelli relativi a incidenti senza feriti, 223 di controllo soste, 211 relativi a pericoli vari, 163 le richieste di intervento per soste irregolari, 160 per anomalie stradali, 94 per passo carraio ostruito, 27 per il verde pubblico. A livello amministrativo sono state effettuate oltre 2600 pratiche tra quelle inerenti la ZTL, il ritrovamento di oggetti smarriti, i corsi di educazione stradale nelle scuole, i TSO, i minori stranieri non accompagnati affidati ai centri di accoglienza, le rilevazioni incidenti stradali con l’esclusivo ausilio della videosorveglianza e altro.

Il vice comandante Fiorenzo Fiorani

Sono 18 i report mensili effettuati dai vigili di quartiere (Sforzacosta, Piediripa e Villa Potenza), 47 servizi serali, 21 servizi presso altri corpi e 6 servizi anti-droga mentre sono state oltre 7mila le violazioni al Codice della Strada, oltre 7mila il numero di infrazioni rilevate, 96 le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze, 48 i veicoli a motore sequestrati per assenza di assicurazione, 24 le ordinanze di ingiunzione, 14 le comparse di costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace. Sono stati, sempre nel primo semestre del 2023, 35 i controlli effettuati sulla circolazione stradale con l’utilizzo delle telecamere Ocr e con il telelaser. Grazie all’utilizzo delle Ocr e del telelaser sono state 43 le infrazioni rilevate per circolazione senza assicurazione, 103 per circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta revisione, 11 per circolazione senza uso delle cinture di sicurezza, 15 per il non rispetto della distanza di sicurezza, 85 per la velocità non commisurata, 4 per la fuga dopo sinistro e 4 per la patente extracomunitaria scaduta. Ventiquattro sono state le carte di circolazione e 15 le patenti di guida ritirate mentre sono stati 399 i verbali per i veicoli in sosta in area riservata a residenti, 87 nell’area carico e scarico, 23 su passaggi pedonali e 59 negli stalli riservati alle persone con disabilità. Sono stati, infine, 41 i sequestri amministrativi eseguiti, 7 i fermi amministrativi e 214 le rimozioni. Quattordici i ricorsi al Giudice di Pace e 97 i ricorsi in Prefettura ai verbali relativi al Codice della Strada.

Sul fronte della viabilità infortunistica e Polizia giudiziaria sono stati 143 gli incidenti stradali rilevati (50 con feriti) e 34 le segnalazioni alla Prefettura per l’applicazione di provvedimenti cautelari di sospensione della patente. Sono state 6 le informative all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali gravi, 5 per guida in stato di ebrezza mentre 26 le persone denunciate per altri reati.

In merito alla tutela ambientale sono stati 85 i sopralluoghi per richieste di accertamenti varie ricevute dalla Centrale, 53 le violazioni accertate in materia di rifiuti, raccolta differenziata e controllo del microchip, 15 i controlli in materia di inquinamento acustico o disturbo della quiete pubblica, 4 gli interventi per inconvenienti igienico sanitario ed ecologici, 5 i controlli edilizi, 22 le autorizzazioni e i pareri rilasciati in materia di pubblicità, 57 i verbali di accertamento per violazioni sulla detenzione del cane, 15 i posizionamenti della videocamera per il controllo di abbandono rifiuti.

Nel pomeriggio, sempre presso il Comando della Polizia locale, hanno ricevuto gli encomi per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid-19: il comandante Danilo Doria, il commissario capo Fabrizio Calamita, il commissario Fiorenzo Fiorani, i sostituti commissari Mariapia Marrocchella, Ilaria Ferranti e Walter Vallesi, gli ispettori capo Giuseppe Battista e Lorella Martinelli, gli ispettori Andrea Del Medico, Adolfo Fratini, Fulvia Cardona, Silvio Domizi, Fabrizio Cartuccia, Flavio Rossetti, Rachele Acquaticci, Giovanna Coppari, Giovanna Cipriani, Riccardo Smorlesi, i vice ispettori Fabrizio Ghergo, Enrico Burbuglini, il sovrintendente capo Luca Toso, il sovrintendente Laura Damen, gli assistenti Attilio Bonito, Claudia Partesani ed Emanuele Di Donato e gli agenti Luca Pilesi, Samanta Tirocchi, Riccardo Martiri e Paolo Borroni. Saranno consegnati gli encomi anche a personale che non svolge il proprio servizio presso il corpo di Polizia locale: Maura Castellucci, Alessandro Crescenzi, Giancarlo Costantini, Samuela Cicarili, Ilde Rommozzi, Patrizia Passarini e Alessandro Amaolo. A ricevere gli encomi per il servizio svolto durante l’alluvione del settembre 2022 sono: il comandante Danilo Doria, il sostituto commissario Walter Vallesi, il vice ispettore Enrico Burbuglini, gli assistenti Attilio Bonito, Claudia Partesani e Emanuele Di Donato e gli agenti Luca Pilesi, Riccardo Martiri, Daniele Latini, Paolo Borroni e Patrizia Passarini.