Matteo Ricci a Maiolati Spontini e a Montecassino con l’europarlamentare Nicola Zingaretti

Previsti due "Comizi d’Amore per le Marche" con spazio anche a momenti musicali. «Sarò tra la provincia di Macerata e quella di Ancona con il mio collega e amico per raccontare insieme che un futuro migliore per le Marche è possibile»

Domani, martedì 16 settembre, ai due “Comizi d’Amore per le Marche” di Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, che si terranno in provincia di Macerata e di Ancona, parteciperà anche l’europarlamentare Pd Nicola Zingaretti.

Gli appuntamenti sono alle ore 18, a Montecassino (Mc), presso il Chiostro degli Agostiniani, e alle ore 21, a Moie di Maiolati Spontini (An), in piazza Kennedy.

Il comizio di Montecassino vedrà il momento culturale affidato al chitarrista Lucas Smith, mentre ad introdurre sarà Leonardo Catena, candidato al consiglio regionale per il Pd nella provincia maceratese.

A Moie di Maiolati Spontini invece, la parte musicale è affidata alle tre gemelle Sara, Giada e Lucia Donninelli (flauto traverso, sax soprano e sassofono), mentre l’introduzione sarà affidata a Fabio Badiali della segreteria di zona Vallesina.

«Domani sarò tra la provincia di Macerata e quella di Ancona con il mio collega e amico, Nicola Zingaretti, per raccontare insieme che un futuro migliore per le Marche, è possibile. Lo faremo con due ‘comizi d’amore’, con una valigia che si riempie sempre di più di simboli e oggetti significativi per i marchigiani che sto incontrando in questa campagna elettorale», dice Ricci. «Poi con tutti i cittadini e gli alleati, che vogliono un cambio di Marche, ci rivedremo a Pesaro, in piazzale della Libertà, mercoledì 17, alle ore 18:30, assieme a Schlein, Bonaccini e tutte l’Alleanza del Cambiamento».