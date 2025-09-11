CAMERINO – Grande partecipazione all’incontro pubblico con l’onorevole Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico nazionale ed i candidati nelle liste dell’alleanza del “Cambiamento” per Matteo Ricci presidente della Regione Marche. L’evento si tenuto ieri pomeriggio (mercoledì 10 settembre) nell’Agriturismo La Finestrella di Camerino. La leader è arrivata nell’entroterra maceratese per confrontarsi sulle molteplici problematiche, focus sull’università italiana, sulla sanità pubblica e sulla ricostruzione post sisma.

La questione “università”

Il primo passaggio con il quale ha aperto l’incontro Elly Schlein ha riguardato l’università. «Non è solo l’Università di Camerino che oggi soffre, soffre il sistema delle università delle Marche e del sistema dell’università pubblica italiana – ha detto -. Attenzione: l’università è in attacco anche in Italia, in maniera più silenziosa, ma soltanto quest’anno i tagli sono stati molti pesanti nel fondo per le università, sono stati almeno di 500 milioni, agli atenei è stato detto anche di doversi accollare gli aumenti contrattuali rispetto ai rinnovi. Le Marche hanno quattro università pubbliche, noi vorremmo dimostrare che si può lavorare in sinergia, coordinandosi maggiormente, magari anche differenziando rispetto all’offerta senza bisogno di avere una fusione che cancella anche quel tratto identitario che viene dal contatto tra l’università, i professori, gli studenti, il territorio che poi è anche quello che caratterizza la scelta di tanti. Queste quattro università pubbliche delle Marche – ha evidenziato – hanno subito con questo governo 10 milioni di tagli ma trovo anche vergognoso che Acquaroli abbia aperto le porte all’università privata della Link».

La sanità

La segretaria del PD ha inoltre trattato il tema della sanità pubblica attaccando duramente il governo Meloni. «Se vuoi smantellare la sanità pubblica o l’università pubblica non devi cambiare le leggi in questo Paese basta chiudere i rubinetti delle risorse e fare spazio al privato, cosicché anche le liste d’attesa si allunghino all’infinito – ha detto Schlein – Se devo aspettare un anno per una gastroscopia vuol dire due cose: in Italia non si fa più prevenzione, chi ha i soldi da solo va a curarsi dal privato saltando la lista d’attesa, ma chi non ha i soldi rinuncia a curarsi e sono 6 milioni di italiani, cresciuti di un milione e mezzo nell’ultimo anno. Noi alla destra che taglia al pubblico per aprire autostrade al privato, vogliamo ricordare gli articoli della nostra Costituzione, il diritto allo studio per tutto e per tutti, per merito e non per censo e il diritto alla salute che è universalistico».

Aree interne, infrastrutture, lavoro

In merito al grande tema dello spopolamento nelle aree interne, accelerato dal sisma del 2016 la Schlein ha aggiunto: «Se vogliamo contrastare lo spopolamento e qui sappiamo che a causa del sisma di 9 anni fa, ci sono comuni che hanno perso il 10-15% di popolazione, la mia esperienza da amministratrice regionale mi ha insegnato una cosa: se vuoi contrastarlo devi portare i servizi, se la vita è troppo più scomoda la gente si sposta a valle e verso le città».

La segretaria del PD nazionale ha poi attaccato il governo in merito alle infrastrutture ed al lavoro: «Questo governo sul trasporto pubblico locale ha tagliato risorse ed oggi è più difficile spostarsi, ma ha anche tolto 1,7 miliardi alle strade provinciali e voi sapete quanto è diventato complicato e a volte pericoloso spostarsi su queste strade. La nostra terza grande priorità è il lavoro, ce n’è ma troppo povero e sfruttato, anche dentro quei dati di occupazione in aumento che immeritatamente Giorgia Meloni rivendica sapendo benissimo che derivano dagli investimenti del Pnrr. Il 90% delle assunzioni in più riguardano gli over 50, benissimo, ma non dimentichiamoci dei giovani e delle donne che fanno fatica ad entrare nel mercato del lavoro con contratti troppo precari».

Elly Schlein poi ha evidenziato i molteplici tagli: «Un governo che sta tagliando su tutto e non riescono nemmeno più a pagare il sociale, gli assistenti sociali, e tagliano pure 6 mila insegnanti dalle scuole oltre all’università. Giorgia Meloni sa benissimo quello che accade in Italia, accade che il carico di cura rimane tutto sulle spalle della famiglia ma soprattutto sulle spalle delle donne e le tiene a freno nel lavoro e nell’impresa. Non è soltanto ingiusto ma anche antieconomico».

Queste le parole della Schlein sulla ricostruzione: «Voi avete vissuto il dramma del terremoto. Cosa hanno fatto questi? Hanno tolto la Zona Franca, l’hanno poi rimessa parzialmente per dire che avevano cambiato idea ma hanno messo 11 milioni, meno di 1/6 di quello che servirebbe per sostenere le attività economiche in questo territorio così ferito. Dall’altra parte hanno tolto quel superbonus per il cratere che stava aiutando chi deve ancora ricostruire e questo rischia di creare la grande ingiustizia anche che chi era partito e si era fatto anche un’aspettativa, adesso si trova disperato. Poi in campagna elettorale hanno proposto la Zes che noi proponevamo da anni, ma non mettendo un euro in più».

Il Magnifico Rettore di Unicam Graziano Leoni ed Elly Schlein

È intervenuto inoltre il Magnifico Rettore dell’Università di Camerino Graziano Leoni che ha sottolineato l’importanza di questa università per la città e per l’entroterra: «La presenza di UniCam ha mantenuto acceso un riflettore su questo territorio dopo il terremoto. Pensare ad un’università unica nelle Marche, per me significa perdere un patrimonio incredibile. La nostra università ha bisogno certamente di essere sostenuta, noi stiamo ancora combattendo contro il terremoto. Una cosa che mi sento di chiedere ai candidati, è vero che è stata fatta la Pedemontana, ma l’università ha bisogno di un importante sostegno da parte della Regione per quanto riguarda le politiche dell’internazionalizzazione».