RECANATI – Rafforzare il legame tra medicina territoriale e ospedali, riformare il sistema dell’emergenza-urgenza, abbattere le liste d’attesa e colmare il ritardo nell’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico. Sono questi i punti cardine del programma per la sanità di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche per l’Alleanza del Cambiamento. Un piano d’azione che – come annunciato ieri, sabato 6 settembre, durante un evento tematico a Recanati – punta a intervenire già nei primi 100 giorni di governo regionale.

«Oggi il territorio e gli ospedali non dialogano, serve un filo diretto tra medici di medicina generale e reparti ospedalieri – ha dichiarato Ricci –. Intendiamo costruire un sistema sanitario integrato e duraturo, che superi la frammentazione attuale e garantisca risposte concrete ai cittadini».

Tra le priorità annunciate c’è la riforma del sistema dell’emergenza-urgenza, oggi fortemente dipendente da cooperative esterne e professionisti a gettone. «Non è più sostenibile – ha affermato Ricci –: servono strutture stabili e organizzate per dare risposte efficaci, soprattutto in un contesto in cui i cittadini spesso non trovano risposte nel sistema attuale».

Un altro fronte su cui l’Alleanza del Cambiamento intende intervenire subito è quello delle liste d’attesa, ritenute “inaccettabili” e aggravate dalla mancanza di un aggiornamento dell’atto di fabbisogno, fermo ancora al periodo pre-pandemico.

Ricci ha poi posto l’accento sulla necessità di affrontare con urgenza i bisogni legati alla residenzialità per anziani, alla psichiatria e alla non autosufficienza, temi che «non possono più essere rimandati».

Infine, un richiamo forte è stato rivolto alla digitalizzazione del sistema sanitario: «Le Marche sono il fanalino di coda in Italia per l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, mentre regioni come l’Emilia-Romagna si avvicinano al 100% dell’adozione. Questo strumento deve diventare centrale per migliorare l’efficienza e la trasparenza delle cure».

All’incontro di Recanati, insieme a Ricci, sono intervenute anche Isabella Conti, assessora dell’Emilia-Romagna, Alessia Ciarrocchi, Marta Ruggeri e Laura Pontoni, in un confronto che ha messo al centro il futuro della sanità marchigiana, con l’obiettivo dichiarato di «ripartire dalle persone e dai territori».