M5S Macerata: solidarietà per Gaza e impegno per la pace nelle elezioni regionali

I sei candidati del Movimento 5 Stelle di Macerata si impegnano a portare avanti il sostegno umanitario per la Palestina, con azioni concrete e il taglio degli stipendi parlamentari a favore degli aiuti per Gaza

In vista delle prossime elezioni regionali, i sei candidati del Movimento 5 Stelle della provincia di Macerata, impegnati per il Consiglio Regionale delle Marche, desiderano sottolineare l’impegno concreto e distintivo del M5S sul tema della guerra in Palestina, e in particolare nella Striscia di Gaza.

In un momento storico in cui le guerre e i conflitti sembrano dominare il panorama internazionale, i candidati del M5S di Macerata, pur rispettando le varie sensibilità politiche, si distinguono per la loro forte presa di posizione a favore di una causa che trascende le divisioni politiche: il sostegno umanitario alla popolazione palestinese.

A conferma di questo impegno, il Movimento 5 Stelle nazionale ha recentemente preso una posizione chiara, annunciando una donazione di 1 milione di euro, finanziato attraverso il taglio degli stipendi dei parlamentari, a favore degli aiuti umanitari per Gaza, tramite l’associazione “Music for Peace”. Un segno tangibile di solidarietà che vuole dare una risposta concreta alla sofferenza di chi vive in una delle regioni più martoriate al mondo.

«Ciò che distingue il nostro impegno da quello degli altri – affermano i sei candidati – è la coerenza con i principi di giustizia sociale e pace che da sempre caratterizzano il Movimento 5 Stelle. Mentre altri si dedicano a promesse vuote e alle solite logiche politiche, noi siamo impegnati con azioni concrete, anche attraverso le restituzioni degli stipendi dei nostri rappresentanti, a sostenere l’invio di aiuti umanitari e a fare la nostra parte in una causa di diritti umani fondamentali». «Il taglio degli stipendi dei nostri parlamentari è solo l’ultimo esempio di come il M5S sappia fare la differenza. Mentre altri rincorrono il consenso con discorsi retorici, noi mettiamo in campo risorse vere per aiutare le persone reali».

Un altro elemento di orgoglio per il M5S è l’esito positivo della votazione interna al Movimento di venerdì 29 agosto, che ha visto il coinvolgimento diretto e l’approvazione dell’iniziativa.

I sei candidati, consapevoli della responsabilità che li attende, confermano il proprio impegno a portare avanti questa causa anche in Regione, se eletti, con azioni politiche e pratiche che puntano a rafforzare il legame tra le Marche e tutte le iniziative di pace e solidarietà. «Ogni nostra azione è mirata a essere dalla parte giusta della storia. Con determinazione, continueremo a difendere la pace e i diritti umani».

I candidati maceratesi per il Consiglio Regionale delle Marche sono: Roberto Cherubini (di Macerata)

Diaz Mercedes Jacqueline (di Montecosaro), Luciani Domenico (di Petriolo), Dernowski Natascia (di Civitanova Marche), Moretti Monaldo (di Recanati), Giuggioloni Alessandra (di Civitanova Marche)