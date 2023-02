CIVITANOVA MARCHE- Congresso Pd, a Civitanova vince Elly Schlein. Le votazioni si sono svolte oggi, domenica 12 febbraio, al circolo cittadino di via Mameli, con la partecipazione di circa 60 iscritti su 90. Nella prima parte della mattinata, c’è stato spazio per la presentazione delle mozioni: Francesco Micucci, capogruppo in consiglio comunale, ha presentato la mozione di Stefano Bonaccini, Augusto Ciuffetti quella della Elly Schlein ed Alessandro Vallesi quella di Gianni Cuperlo. Poi, via alle operazioni di voto fino alle 13.

I dem civitanovesi tra cui Giulio Silenzi e Lidia Iezzi

I risultati hanno visto quindi il trionfo della vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein, con 31 voti (51,67%), mentre il Governatore emiliano Stefano Bonaccini ha incassato16 voti (26,67). Per Cuperlo hanno votato 8 dem civitanovesi (13,33), mentre la De Micheli ha incassato 5 voti (8,33%). «Il confronto – dicono dal Pd – si è svolto in un clima di serio rispetto al momento che stiamo vivendo e di reciproca stima tra i sostenitori dei vari candidati a segretario».

Tra i sostenitori della Schlein, l’ex Presidente della Provincia e assessore regionale Giulio Silenzi che vedeva nella candidata «un impulso nuovo, che dia il via a un’esperienza di sinistra e che si concentri su lavoro, ambiente, sanità e welfare. Quello di Elly Schlein – ha proseguito Silenzi – è un modo di fare politica che riavvicina il partito alla gente e che va nella direzione del superamento delle correnti, perché la politica ‘renziana’ è ancora molto presente nel Pd». Ora l’appuntamento è con le Primarie di domenica 26 febbraio, dove potranno votare tutti. La scelta sarà soltanto tra Bonaccini e la Schlein, essendo risultati i due più votati nei circoli di tutta Italia.