Pista di atletica a Civitanova, dalla giunta 60mila euro per il completamento

Il progetto prevede il rifacimento di pezzi di manto, la sistemazione delle corsie e nuove segnature. Approvato anche il progetto per il ripristino del circolo tennis sul lungomare Piermanni

CIVITANOVA – Via ai lavori per la pista di atletica leggera allo stadio comunale di Civitanova. Lo ha deciso la giunta, approvando anche il progetto per il ripristino del circolo tennis sul lungomare Piermanni.

Per completare i lavori alla pista di atletica, l’amministrazione comunale ha destinato 60mila euro per l’adeguamento delle misure, non risultate consone alla normativa della Fidal, che aveva indicato gli interventi necessari. Terminati i lavori, c’è stato il rilascio dell’idoneità.

«Era nostra intenzione venire incontro alle esigenze che le varie associazioni sportive attive allo stadio polisportivo ci avevano sottoposto – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai –. Le associazioni stanno approntando varie manifestazioni sportive e il Comune vuole presentarsi al meglio per ospitare le società e gli atleti che gareggeranno nell’impianto cittadino».

Dopo i vari sopralluoghi dell’Utc Servizio patrimonio edilizio, sezione impianti sportivi, durante i quali si sono evidenziate le criticità da sanare, si è potuto constatare che alcuni tratti di corsia erano usurati e che in prossimità delle curve e di alcuni tratti rettilinei alcune segnature delle corsie erano del tutto non idonee. Inoltre, diverse targhette di riferimento sui cordoli erano danneggiate o rimosse, le tavolette di battuta presso le pedane del lungo e triplo completamente deteriorate e quindi inutilizzate e alcuni cordoli mancanti e danneggiati.

Il progetto prevede il rifacimento di pezzi di manto sportivo, la sistemazione delle corsie e nuove segnature perfettamente regolamentari Fidal; il posizionamento di nuove targhette mancanti, la sistemazione dei cordoli e la sostituzione delle tavolette di battuta e versamenti preventivi.

Altro intervento riguarderà i bagni a servizio delle aule di lettura della biblioteca comunale Zavatti di viale Vittorio Veneto. Allo stato attuale, nell’immobile storico è necessario un servizio igienico aggiuntivo. Lo stesso immobile possiede servizi igienici all’interno della biblioteca, non fruibili nel caso i locali stessi non fossero in servizio.

L’importo dei lavori e della fornitura è quantificato in 30mila euro. L’intervento si inquadra nella normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.