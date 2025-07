Successo per il 5° Torneo di Calcetto Memorial Fabrizio Gagliardi a Pioraco

PIORACO- Il 5° Torneo di Calcetto – Memorial Fabrizio Gagliardi si è svolto venerdì 18 giugno presso la Cittadella dello Sport di Pioraco, in località Piè di Gualdo. Il ricordo di Fabri, scomparso prematuramente a soli 36 anni, in seguito ad un grave incidente vicino casa, è più vivo che mai in tutta la comunità piorachese. Fabrizio Gagliardi ha dedicato gran parte della sua vita alla passione per il calcio, egli era, inoltre, preparatore dei portieri del Matelica Calcio.

Tutti i partecipanti, si sono ritrovati per il torneo di calcetto serale, in memoria di Fabrizio, alle ore 18.30, dalle ore 19 poi si è tenuta la commemorazione, dalle ore 19.35 il via alla partita junior ed a seguire il torneo degli adulti. L’evento si è concluso alle ore 20 con le premiazioni.

Memorial “Fabri nel Cuore” (Fonte Foto: Edoardo Caporicci)

Il presidente Papilli: «Ottima risposta da parte di tutta la comunità»

Marco Papilli, presidente del comitato “Fabri nel cuore”, composto anche da Andrea Baiocco, Daniele Falchetti, Emanuele Baiocco, Enrico Bonifazi, Gabriele Paolucci, Luca Gagliardi e Serena Grandoni ha aggiunto: «Come ogni anno c’è stato un grande coinvolgimento ed un’ottima risposta da parte di tutta la comunità, in termini di presenze e questo ci inorgoglisce in quanto il lavoro dietro l’organizzazione di una manifestazione di un solo giorno è enorme. Ringraziamo in primis tutti i negozianti del paese che grazie al loro contributo hanno fatto sì che anche quest’anno la manifestazione sia andata benissimo. Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale, alla Ruggero Mancini, all’Alta Valle del Potenza ed al circolo tennis per averci messo a disposizione gli impianti, i mezzi ed i punti di appoggio logistici fondamentali per la buona riuscita della giornata in ricordo del nostro Fabrizio.

E in ultimo, ma non ultimo per importanza – ha sottolineato -, parlo come portavoce del comitato “Fabri nel cuore”, voglio ringraziare personalmente tutti i membri del comitato ed i volontari esterni che hanno lavorato per mesi nell’organizzazione in toto, dalla sicurezza alla burocrazia. Ci auguriamo che per i prossimi anni possiamo garantire continuità e una sempre migliore organizzazione per trascorrere una bella giornata di sport insieme in ricordo del nostro caro amico Fabrizio».