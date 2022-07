A Pieve Torina è tempo di “Vivi l’estate”. Ecco gli appuntamenti

Nel cartellone non solo spettacoli ma anche musica, escursioni, libri, cena in bianco e sport. Iniziative fino al 20 agosto

MACERATA – Stagione estiva al via a Pieve Torina: spettacoli, musica, escursioni, libri, cena in bianco, sport, sfilate… «L’estate è uno spazio di vita e di gioia da condividere, e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, proponendo iniziative di richiamo non solo per il paese ma per tutto il territorio», sottolinea Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina.

«Partiamo dai nostri gioielli, il sentiero delle acque e la piscina benessere, che saranno oggetto di iniziative specifiche, poi il Parco Rodari e qualche frazione, come Fiume e Casavecchia che ospiteranno altri eventi. Natura e benessere, musica e teatro, tante proposte con alcune novità come, ad esempio, la cena in bianco che stiamo organizzando per il 10 agosto. L’obiettivo è accompagnare, anche sul piano culturale e del divertimento, la rinascita del paese, perché vi è bisogno anche di un sostegno morale e psicologico per le persone che vivono qui, che hanno scelto di rimanere qui. Stiamo ancora combattendo contro il sisma, contro le lungaggini e le difficoltà della ricostruzione, ed è importante fortificare lo spirito e costruire uno scenario di rinascita che ci porti ad apprezzare l’unicità delle nostre terre. “Vivi l’estate a Pieve Torina” è lo slogan che abbiamo scelto – conclude Gentilucci – ed è un invito aperto a tutti perché vengano qui e possano scoprire la bellezza del paese che apre le porte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini».