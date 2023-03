Pieve Torina, si ribalta più volte con l’auto: guidava sotto effetto di droga

PIEVE TORINA – Perde il controllo dell’auto, si scontra con un cartello stradale e si ribalta, finendo in mezzo alla carreggiata, in un tratto in salita. Guidava sotto effetto di droga. I carabinieri della stazione di Pieve Torina hanno denunciato un trentenne per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo si era reso protagonista di un incidente stradale, mentre si trovava al volante della sua Fiat Panda, lungo la strada provinciale 96, in direzione di Colfiorito, in un tratto in salita. A dare l’allarme erano stati degli automobilisti in transito, che si erano ritrovati davanti la macchina in mezzo alla strada. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, un operaio, si era messo al volante sotto effetto di droga. Denunciato.