Pieve Torina, al poliambulatorio presto anche un centro prelievi

Il sindaco Gentilucci: «Si tratta di un servizio fondamentale per i cittadini, particolarmente utile per la fascia di popolazione anziana ma non solo»

PIEVE TORINA – Prima sono state attivate le attività ambulatoriali, poi guardia medica dedicata alle visite per il rinnovo delle patenti e successivamente il sostegno psicologico messo a disposizione da Emergency. A breve al poliambulatorio di Pieve Torina, inaugurato il 30 ottobre scorso in occasione del quarto anniversario del terremoto, verrà attivato anche un centro per il prelievo e l’analisi del sangue.

Una realtà che funziona e che sta allargando le sue competenze, quella ricostruita nel piccolo Comune. «Si tratta di un servizio fondamentale per i cittadini, che possono avvalersi di un presidio sanitario in loco, particolarmente utile per la fascia di popolazione anziana ma non solo, dal momento che gli strascichi del sisma e la situazione pandemica incidono sugli equilibri psicologici e di salute di tutti – spiega il sindaco Alessandro Gentilucci – Sono soddisfatto di essere riuscito ad attivare in tempi brevi questa realtà per servizi di medicina di base a vantaggio di tutti i cittadini del territorio montano. È un ulteriore segno della vitalità di un contesto urbano che dimostra come sia possibile conciliare, pur in situazioni di difficoltà, buone idee e risorse ben utilizzate. Continueremo su questa strada – conclude Gentilucci – valorizzando quel che abbiamo e che riusciremo a fare in futuro mettendolo a disposizione non solo della nostra comunità ma anche di quelle del circondario».