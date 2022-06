A Pieve Torina il convegno sul green deal europeo come chiave per la ripresa e opportunità per il territorio

Alessandro Gentilucci, presidente dell’Unione Montana: «Un tema importante, strategico per il futuro dell’alto maceratese come di tutto il Paese»

CAMERINO – Nuovo appuntamento venerdì 17 giugno a Pieve Torina organizzato dall’Europe Direct Unione Montana Marca di Camerino in collaborazione con la stessa Unione Montana: si parlerà di green deal europeo come “chiave per la ripresa e opportunità per il territorio”.

Diversi i relatori che parteciperanno, sia in presenza che in remoto, «a significare l’importanza del tema, strategico per il futuro dell’alto maceratese come di tutto il Paese» sottolinea Alessandro Gentilucci, presidente dell’Unione. «Sono ormai numerosi gli incontri che con l’Europe Direct abbiamo promosso, proprio per stimolare idee, confronti, riflessioni e portare l’Europa alla portata di tutti, anche in termini pratici, informando su finanziamenti e opportunità in vari ambiti, dal mondo imprenditoriale a quello culturale. Venerdì affronteremo scenari complessi che vertono sulla grande sfida del cambiamento climatico e su quali strategie dobbiamo adottare, ai diversi livelli, per tentare di arginare i rischi che ne conseguono: sviluppo sostenibile è la parola chiave, quindi decarbonizzazione dell’economia, biodiversità, innovazione… temi sui quali ospiteremo qualificati contributi».

Oltre ai saluti istituzionali affidati a Gentilucci e al sindaco di Fiastra, Sauro Scaficchia, una sezione del convegno sarà dedicata al green deal raccontato dalle istituzioni con interventi di Salvatore De Meo, deputato al Parlamento europeo, Andrea Vettori, della DG Ambiente della Commissione europea, Guido Castelli, assessore regionale Marche. Successivamente interverranno Elena Torri, referente ASviS per le aree interne e montagna, Andrea Stella, manager dell’innovazione, di Ecopro Srl, e Andrea Spaterna, presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

A chiudere, l’intervento del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

L’appuntamento è per le ore 10 di venerdì 17 giugno presso il centro civico di via De Gasperi. Sarà possibile seguire il convegno anche in diretta Facebook al seguente link www.facebook.com/europedirectmarcadicamerino.