Percorsi ciclopedonali, fontane e nuova viabilità per la rigenerazione urbana di Pieve Torina

PIEVE TORINA – A Pieve Torina la rigenerazione urbana sposa il tema delle acque, grazie a percorsi e interventi che valorizzano torrenti e sorgenti di cui il paese è ricco. «Abbiamo presentato le linee progettuali su cui avvieremo gli interventi, incentrati sul tema delle acque e, più in generale, su uno sviluppo urbano sostenibile e innovativo – ha spiegato il sindaco Alessandro Gentilucci -. Partiamo dalla pista ciclopedonale e dal percorso Kneipp che l’affiancherà, con vasche in cui sarà possibile sperimentare sia l’acqua del torrente Sant’Angelo che vari tipi di pavimentazione a secco, dalla ghiaia alle cortecce, per un’esperienza di fruizione legata al benessere fisico. Abbiamo previsto un’area parcheggio e un punto ristoro in modo da garantire ulteriori servizi per i visitatori».

Il progetto complessivo di riqualificazione è stato presentato durante un’assemblea pubblica, trasmessa anche in streaming, che ha permesso anche a persone non residenti di scoprire gli interventi di recupero. «Questa partecipazione dimostra quanto sia forte l’attaccamento a Pieve Torina, e non solo da parte dei suoi abitanti – ha aggiunto il sindaco -. Tra gli altri interventi previsti anche una nuova viabilità pensata per favorire lo scambio dentro-fuori, ossia percorsi carrabili e pedonali che favoriscano l’ingresso nel centro del paese per rigenerare non solo le attività economiche che si andranno a reinsediare nel borgo ma anche per restituire valore alla piazza, come luogo di incontro e socialità, per residenti e turisti. La piazza riprenderà il tema delle acque, con una fontana che l’attraverserà lungo l’asse laterale e aiuole ad impreziosirla, in un perfetto equilibrio armonico con la chiesa. Anche il parco della Rimembranza sarà oggetto di intervento, con una riqualificazione sia delle essenze arboree che dei percorsi di fruizione e con l’attivazione di una illuminazione notturna particolarmente suggestiva – ha concluso Gentilucci -, restituendogli quella rilevanza paesaggistica e culturale che gli compete, e sarà, insieme al polo scolastico e al palazzetto dello sport un altro elemento di attrazione della nuova Pieve Torina».