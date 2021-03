Pellegrinaggio Macerata-Loreto: un’edizione dedicata alla speranza

Per rispettare le norme anti-contagio, anche quest'anno non ci sarà la camminata in notturna, ma delle preghiere che potranno essere seguite da casa

Macerata – La pandemia non molla la presa e, anche quest’anno, il pellegrinaggio Macerata-Loreto si svolgerà in forma ridotta, senza la tradizionale camminata di preghiera in notturna, ma con un momento di raccoglimento sul sagrato e nella basilica di Loreto.

I fedeli potranno seguire tutto da casa, grazie a collegamenti radio e tv, e l’appuntamento si svolgerà sabato 12 giugno. Il tema scelto per la 43esima edizione dal Comitato organizzatore e che accompagnerà tutte le intenzioni è “Quando vedo te, vedo speranza”.

«Lo scorso anno il pellegrinaggio si è svolto in una maniera diversa e impensata, con un gesto proposto a porte chiuse da Loreto – spiega Ermanno Calzolaio, presidente del Comitato Pellegrinaggio a Loreto – . In modo sorprendente, quasi un milione di persone si sono unite da casa. Abbiamo potuto toccare con mano che anche la circostanza più difficile non impedisce che emerga tutto il bisogno che il nostro cuore ospita nel più profondo di noi stessi. Ci diamo allora appuntamento a sabato 12 giugno. Come lo scorso anno il pellegrinaggio si svolgerà nella forma di un gesto a Loreto, che sarà possibile seguire a distanza».