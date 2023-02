Il pd civitanovese esulta per la vittoria di Elly Schlein: «Ora riportiamoci tra la gente»

CIVITANOVA MARCHE- «Quella di domenica scorsa è stata per noi una giornata straordinaria di democrazia. Con Elly Schlein si apre un capitolo nuovo». Lo dice Lidia Iezzi, segretario del Partito democratico di Civitanova, che ringrazia «le 633 persone che, nonostante un tempo inclemente, sono venute a votare per scegliere il segretario nazionale». Anche nella città costiera si è visto un trionfo netto del neo segretario Elly Schlein, che ha incassato 416 voto contro i 135 per Stefano Bonaccini.

Lidia Iezzi

«Il voto in larga parte ha premiato Elly Schlein – dice la Iezzi – ed ha interpretato la necessità non più rinviabile di un profondo cambiamento sia nel modo di far politica che nei suoi contenuti. La vittoria della Schlein dovrà segnare anche per noi un nuovo inizio, dove la politica del partito intero e unito ci deve riportare tra la gente». Nella città costiera si votato nelle due sedi dei dem, il circolo di via Mameli, nella zona del centro, e nella sede di via Roma, in città alta. In particolare, la Schlein ha ottenuto 367 preferenze in via Mameli e 49 a Civitanova alta, là dove il Governatore dell’Emilia Romagna ne ha ottenute 28 a fronte delle 104 della città bassa. A ciò si aggiungano cinque schede nulle e una bianca.

«Abbiamo bisogno che chi ha partecipato alle primarie e che da tempo aspettava questa svolta faccia la scelta di entrare nel Pd aiutandoci così nella trasformazione che vogliamo attuare. Questo è il nostro auspicio per poter rendere anche a Civitanova la politica del partito più incisiva e ridare una speranza a quanti partecipando domenica al voto hanno dimostrato che il cambiamento è possibile».