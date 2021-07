La Pasta di Camerino riceve la Bandiera Verde Agricoltura 2020

CAMERINO – A distanza di quasi un anno dall’assegnazione, finalmente si è potuta svolgere la cerimonia di consegna della “Bandiera Verde Agricoltura 2020”. L’evento si è tenuto a Roma presso il Campidoglio ed il prestigioso riconoscimento è stato assegnato all’azienda Entroterra Spa che produce pasta all’uovo, di semola e di grano antico Hammurabi con il marchio “La Pasta di Camerino”. Questa la motivazione: “Per l’impegno quotidiano che vede l’azienda rappresentare un punto di riferimento nella valorizzazione delle distintività agricole territoriali”.

Il premio, alla presenza della presidente di Cia Marche Mirella Gattari, l’ha ritirato Mara Mogliani, fondatrice dell’azienda con il marito Gaetano Maccari, e rappresentante legale, accompagnata dal primogenito e ceo dell’azienda Federico Maccari. «Io e mio marito siamo partiti da un piccolo laboratorio artigianale ormai molti anni fa producendo pasta all’uovo – ha detto rivolgendosi alla platea – con l’obiettivo di portare sulle tavole un prodotto che fosse il più possibile simile a quello tipico della tradizione marchigiana. Negli anni siamo cresciuti, abbiamo ampliato la gamma prodotti, esportiamo in 12 paesi nel mondo e, con le sempre maggiori responsabilità assunte dai nostri figli Federico e Lorenzo, contiamo di crescere ancora e di raggiungere in tempi brevi i 100 dipendenti».

Mara Mogliani sul palco della Cia a Roma per la Bandiera Verde Agricoltura 2020

«Dopo il sisma del 2016 – ha ricordato Mogliani- ci siamo assunti la responsabilità di dare un segnale a questo territorio ferito, investendo per ampliare lo stabilimento produttivo e dare una speranza di futuro ma anche per tenere accesi, per quanto possibile, l’attenzione sulla città di Camerino di cui abbiamo il nome nel marchio».

La pasta di Camerino in sintesi

L’azienda oggi ha 75 dipendenti, per la metà donne, assunti a tempo indeterminato. Ha un fatturato di 20 milioni di euro, produce circa 500 quintali di pasta al giorno nello stabilimento produttivo di Torre del Parco a Camerino, tutta realizzata con un ridottissimo impatto ambientale e utilizzando ingredienti 100% italiani, filiera tracciata, attraverso una lavorazione artigianale e rispettosa della ricetta della tradizione.