Macerata, partono dalla gradinata i lavori allo stadio della Vittoria

MACERATA – Sono partiti in questi giorni i lavori per il restyling dello stadio della Vittoria. Un intervento importante per quasi 1,5 milioni che porterà la città a riappropriarsi non solo di una struttura sportiva, ma anche di uno spazio da vivere, in cui divertirsi, fare fitness, ma anche passeggiare con tutta la famiglia. I lavori, interamente finanziati con le risorse stanziate dal fondo “Sport e periferie” per un importo complessivo di 1.468.779,65 euro, sono stati affidati lo scorso anno, al raggruppamento temporaneo di imprese Consorzio stabile Alta Val di Cecina srl/Inveni srl.

«Dopo aver approvato il progetto esecutivo ed espletato la gara di appalto, abbiamo dato avvio ai lavori lo scorso mese di dicembre, in concomitanza con l’ultimazione della rigenerazione del campo sportivo San Giuliano nel quartiere Pace – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. In questo periodo abbiamo completato anche le opere di adeguamento del campo sportivo di Collevario a dimostrazione di quale sia l’impegno concreto dell’amministrazione nella cura e gestione degli impianti. Questo intervento può essere sintetizzato come il connubio tra sport, natura e benessere psico-fisico in un luogo storico e strategico della città fruibile da tutti i maceratesi».

Come sarà? Ecco il rendering che mostra come verrà riqualificata la struttura

Dopo la gradinata in cui verrà rifatto tutto il calcestruzzo e sarà ripulita da scritte e graffiti, si passerà al ripristino delle mura che circondano la struttura, anche nelle due campate in cui si è verificato un principio di ribaltamento. Verrà rifatto anche il campo, con un manto in erba sintetica e saranno posizionate delle panchine lungo il lato delle gradinate. La vera novità, però, riguarderà l’allestimento del parco che costituirà un anello completo attorno al campo sportivo e sarà dotato di area giochi, fitness e benessere e area pic-nic. Sull’intera area, inoltre, verrà allestito un nuovo impianto di illuminazione e di videosorveglianza per garantire una maggiore sicurezza.

«L’amministrazione continua a dimostrare la propria rapidità ed efficacia nel portare a compimento opere incompiute ereditate dal passato con, allo stesso tempo, un’ambiziosa e concreta programmazione e capacità realizzativa abbinate a una chiara visione strategica del futuro della città e sui nuovi progetti – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi -. Con i lavori allo stadio della Vittoria andiamo a recuperare e valorizzare un’area nevralgica di Macerata, simbolica non solo a livello sportivo ma anche sociale».