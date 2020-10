Partecipate, il sindaco Parcaroli sceglie Micucci Cecchi per la presidenza dell’Apm

Ad annunciarlo il primo cittadino di Macerata in una nota stampa. «Lo ringrazio per aver fatto un passo indietro permettendo così al consigliere Cristina Cingolani di sedere nei banchi del Consiglio»

MACERATA- «Con l’appoggio delle forze della coalizione abbiamo indicato la figura di Gianluca Micucci Cecchi come presidente dell’Apm e lo stesso ha deciso di dimettersi da consigliere della lista civica Sandro Parcaroli Sindaco – ha detto il primo cittadino -. Il suo insediamento all’interno della società partecipata avverrà in modalità e in tempi opportuni e lo ringrazio per aver fatto un passo indietro permettendo così al consigliere Cristina Cingolani di sedere nei banchi del Consiglio sin dal primo appuntamento dell’assise cittadina che si svolgerà domani, lunedì 12 ottobre».

A darne comunicazione il neo sindaco Sandro Parcaroli in una nota stampa.

«Ho deciso di dimettermi da consigliere e capogruppo della lista civica Sandro Parcaroli Sindaco proprio in vista dell’incarico di cui il primo cittadino e tutte le forze della coalizione di centrodestra stanno discutendo – ha commentato Micucci Cecchi -. Credo che sia giusto lasciare il mio banco nell’assise al consigliere che, al momento dell’investitura del mio incarico, siederà al mio posto nel Consiglio comunale per i prossimi cinque anni. Il buonsenso mi spinge a credere che sia la scelta migliore permettere al consigliere Cristina Cingolani di iniziare questo percorso amministrativo dal principio sedendo fin da lunedì nei banchi dell’assise».