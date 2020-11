MACERATA – L’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha stabilito la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana mantenendo però aperti i parchi commerciali all’aperto. Una decisione che non è passata inosservata e sulla quale è intervenuto il direttore del centro commerciale Val di Chienti a Piediripa di Macerata Gianluca Tittarelli.

«Oltre alla concorrenza sleale che riguarda la questione economica credo che bisogna porre l’attenzione anche sull’aspetto sanitario perché così facendo si creano maggiore assembramento e affluenza in quelli che rimangono aperti – ha detto Tittarelli -. Oltre alla salute pubblica, dietro alle serrande abbassate, ci sono anche famiglie che saranno penalizzate dalla situazione».

«Nei mesi del lockdown siamo rimasti chiusi come era giusto ma in questo caso non comprendiamo la differenza evidenziata dall’ultimo Dpcm – ha aggiunto il direttore del centro commerciale di Piediripa -. Senza considerare che abbiamo investito moltissimo sulla sicurezza con ingressi contingentati, termo scanner, servizio di vigilanza, segnaletica, dispenser igienizzanti e mascherine nel caso in cui i clienti non la indossassero».