Macerata
Panatta, rinnovata la partnership con l'americana Powerhouse Gym

Accordo di fornitura con la catena di palestre più longeva del mercato del fitness Usa per Panatta, storica azienda marchigiana, con sede nel Maceratese

Da sx, William Dabish, co-fondatore Powerhouse Gym, Edoardo Panatta, vice presidente Panatta srl, ed Henry Dabish, ceo PowerHouse Gym
APIRO – Oltre 30 centri Power House attrezzati Panatta in tutto il mondo in meno di 3 anni. In arrivo anche una nuova importante commessa per l’esclusivo nuovissimo centro fitness in Michigan da 12mila metri quadrati destinato a diventare una delle palestre più grandi e innovative del Paese. Sono i dettagli dell’operazione che permetterà alla storica Panatta, l’azienda marchigiana leader mondiale nella produzione di attrezzatura per il bodybuilding e il fitness, di consolidare la partnership avviata tre anni fa con l’americana Powerhouse Gym.

Il closing è avvenuto nei giorni scorsi a fissare una tappa importante nella strategia di espansione dell’azienda marchigiana, da decenni punto di riferimento globale per attrezzature fitness di alta gamma. Fondata nel 1974 in Michigan dai fratelli William e Norman Dabish, Powerhouse Gym è oggi una delle catene più riconosciute al mondo, con oltre 300 club in 39 stati, 1,2 milioni di iscritti e testimonial d’eccezione come Arnold Schwarzenegger, The Rock e Jennifer Aniston.

«Per noi – ha commentato il vicepresidente Edoardo Panatta – è motivo di grande orgoglio essere partner di Powerhouse Gym in questo nuovo progetto. L’accordo consolida la nostra presenza negli Stati Uniti, un mercato strategico per il futuro del fitness e per la crescita del nostro brand». Con questo nuovo ingresso nel cuore del fitness americano, Panatta conferma la sua vocazione internazionale e il suo ruolo da protagonista nel portare biomeccanica made in Italy, design e innovazione dentro le palestre più prestigiose del mondo. Entusiasta Henry Dabish, ceo di Powerhouse Gym.

«Quando abbiamo provato le attrezzature Panatta – ha dichiarato Henry Dabish, ceo della catena – ne siamo rimasti subito colpiti. Il loro inserimento nel nostro nuovo headquarter in Michigan rappresenta un valore aggiunto che ci differenzierà dai concorrenti grazie all’unicità biomeccanica dei macchinari». 

