Panatta a Rimini Wellness con tutta la sua esperienza legata al fitness e al bodybuilding

Si è aperta stamane Rimini Wellness, il più importante evento italiano del fitness che da oggi a domenica farà convergere gli sportivi da tutta Italia. Panatta, brand storico del fitness e del bodybuilding con sede ad Apiro, che opera da oltre sei decadi, sarà protagonista assoluta di Rimini Wellness con un’importante presenza, dislocata su più aree dedicate a fitness, lifestyle, bodybuilding, powerlifting e formazione.

– PAD C1 – Stand istituzionale: 400 mq dedicati al business dei centri fitness. Con Rossopuro, la nuova linea cardio fitness top di gamma firmata Panatta. Comprende Free Weight Special, l’allenamento a pesi liberi; Fit Evo, nuove macchine per l’allenamento braccia con focus bicipiti e tricipiti. Ecoline e Dual System: la proposta Panatta per centri personal 100% energy free ed eco-friendly, con soluzione space-saving e a zero costi di elettricità.

– PAD A7 – Panatta Muscle Gym, una palestra open di 250 mq attrezzata con macchinari Panatta Free Weight. Uno spazio pensato per far vivere agli utenti un’esperienza di allenamento unica insieme ai più grandi bodybuilding influencers. Le star del Bodybuilding Panatta saranno sempre presenti nel pomeriggio dalle 15.

Special Event venerdì 2 giugno dalle 14 alle 16, allenamento a Porte aperte con il bodybuilder Andrea Presti, che dopo 28 anni ha riportato l’Italia a gareggiare al Mister Olympia.

Gli eventi Panatta al PAD A7

1800 mq di passione con Panatta Rimini Contest, una competizione amateur di bodybuilding organizzata da IFbb Italia. Montepremi in denaro pari a 30.000 euro.

Ecco poi Panatta Rimini Contest | Powerlifting, gara internazionale aperta ai powerlifter di tutte le federazioni.

Panatta Academy sono tre giornate di formazione per approfondire la scienza, la pratica e la passione del bodybuilding con relatori di fama internazionale. Special Guest Andrea Presti.

Meet&Greet: Big Ramy, William Bonac, Sergio Oliva Jr, Zahir Khudayarov, Rich Gaspari, Bob Cicherillo.