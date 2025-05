Panatta, avvio Rimini Wellness da urlo: oltre 400 appassionati e code per “Mr. Olympia” Heath

RIMINI — Oltre 400 sportivi accorsi nel main stage per testare i nuovissimi macchinari del marchio e più di 30 minuti di attesa per una foto con Phil Heath (7 volte Mr. Olympia) nell’area “Meet and Greet”. Per Panatta è un inizio con il botto a Rimini Wellness. E i numeri sono destinati a salire vertiginosamente nel più grande appuntamento dedicato al fitness e bodybuilding in Italia, iniziato stamattina e in programma fino a domenica primo giugno.

Panatta, per l’occasione, mostra i muscoli e sfodera un programma invidiabile. La possibilità, ghiottissima, è quella di allenarsi con i suoi ambassador: oltre Heath, anche Lee Haney e Ronnie Coleman (entrambi 8 volte Mr. Olympia), Hany Rambod (il coach più vincente di sempre con 25 titoli Mr. Olympia), Bob Cicherillo, Neckzilla e Behrouz Tabani. Nei 500 metri quadrati di stand istituzionale, al padiglione C1, sono illustrati in anteprima mondiale ben 25 nuovi macchinari, insieme a tutte le più recenti innovazioni per l’allenamento della forza e del cardio. Appena dietro c’è l’area “Meet and Greet”, lo spazio nel quale tutti gli appassionati possono incontrare gli ambassador del marchio marchigiano.

Lo stand Panatta Edoardo Panatta

«La fiera è appena iniziata ma il primo giorno già ha confermato le tantissime aspettative che avevamo previsto — sono le parole di Edoardo Panatta, vicepresidente e figlio del fondatore Rudi — Tanti amanti del bodybuilding e del fitness sono arrivati nel nostro stand e hanno potuto toccare con mano la qualità dei nostri macchinari, che sono in grado di migliorare qualsiasi parte del corpo grazie a funzionalità moderne e a una biomeccanica d’eccellenza. L’entusiasmo è alle stelle e la presenza dei nostri ambassador, pronti a dare i loro consigli su come allenarsi in maniera sana e corretta, è un plus importantissimo per chi ha volontà di intraprendere il percorso del bodybuilding. L’obiettivo per la quattro giorni resta quello di infrangere ogni record delle passate edizione in fatto di affluenza».

Nel padiglione A7 è allestita la “Muscle Gym” di Panatta, una vera e propria palestra di 400 metri quadrati, a cielo aperto, dove tutti possono allenarsi liberamente. Proprio dove proseguirà fino a sabato il “Panatta Rimini Contest” organizzato, in collaborazione con Fit Italy Show Promotion, proprio dall’azienda di Apiro (Macerata), che ha messo in palio un montepremi record da 40.000 euro, il più alto di sempre per una competizione non professionistica. Se nel 2024 hanno partecipato oltre 400 sportivi, quest’anno potranno farlo anche i migliori atleti internazionali, per un’esperienza ancora più coinvolgente e spettacolare nella IFBB Diamond Cup. Per l’occasione si stanno sfidando atleti suddivisi in 9 differenti categorie: Classic BB Base e Master, Bodybuilding Beginners, Bodybuilding, Bodybuilding Masters, Bodybuilding Junior, Bodyfitness e Women’s Physique.

Il programma di venerdì 30 maggio

Dopo lo scoppiettante via di oggi, anche la giornata di venerdì si preannuncia ricca di eventi. Coleman e Heath incontreranno i fan all’interno dell’area “Meet and Greet”. Il primo lo farà di pomeriggio, dalle 14 alle 18.30. Il secondo di mattina, dalle 9.30 alle 12, per poi arrivare nello stand istituzionale Panatta dalle 15.30 alle 17.30. Sempre nel main stage saranno presenti dalle 11 alle 13 anche Rambod, Haney, Chicherillo, Neckzilla e Tabani.

L’allenatore dei Mr. Olympia presenzierà anche nella “Muscle Gym”, dalle 15 alle 17, per una “Body Check”, ovvero una sessione esclusiva di posing e valutazione fisica, aperte a pro, amateur e beginner nel mondo delle competizioni. Un’opportunità unica per ricevere feedback tecnici di altissimo livello, migliorare i dettagli e ottimizzare la propria condizione. Insieme a lui, saranno presenti nello stesso orario anche Neckzilla e Tabani.

Haney sarà presente invece sia dalle 11 alle 13 sia dalle 15 alle 17. Nel pomeriggio mostrerà ai presenti la “Fantastic Line”, la novità più attesa di Panatta di quest’anno che omaggia la Golden Era del bodybuilding. Si tratta in particolare di macchinari che richiamano gli iconici anni ’80 di Panatta, con uno stile e una funzionalità inconfondibili e soluzioni ingegneristiche di nuova generazione. Per l’occasione sono 7 i nuovi modelli svelati: Lat Machine, Vertical Pec Deck, Biceps Machine, Pullover e Triceps Machine, Leg Extension e Leg Press 45°.

Sempre nello stand istituzionale, infine, ci sarà anche Cicherillo, che sponsorizzerà un altro “cavallo di battaglia” della linea Panatta: la Arm Training Revolution, dedicata agli amanti dell’allenamento braccia. In particolare sono 6 le macchine specialistiche per bicipiti e tricipiti, pensate per garantire massimi livelli di attivazione muscolare e comfort articolare: l’Alternate Preacher Curl Machine, l’Arm Curl 120° e -45°, la Three Angles Triceps Machine, l’Alternate Supinating Biceps e l’Alternate Pronating Triceps.

Nel weekend l’evento speciale “Legends never die”

Nel weekend, gli appuntamenti Panatta si allargano con “Legends never die”. In particolare, gli appassionati potranno confrontarsi con Haney, Coleman, Heath e Rambod nell’evento in programma sabato 31 maggio, dalle 15 alle 17, alla Wellness Arena. Per l’occasione, saranno condivise esperienze, visioni, passioni, oltre a consigli sui metodi di allenamento delle leggende della categoria. L’incontro sarà moderato da Cicherillo, presentatore ufficiale dell’Olympia. Nel finale sarà poi possibile fare domande.