Pallavolo, la Cbf Balducci al match point per la A1 Femminile

Prestazione da incorniciare in gara 1 per la squadra di Lionetti che ha annichilito l’lAkademia Messina con un perentorio 3-0. Mercoledì alle 19 in Sicilia gara 2

MACERATA – La serata perfetta vissuta dalla Cbf Balducci ha consentito di mettere al tappeto l’Akademia Messina con un netto 3-0 in gara 1 della finale promozione che vale la A1.

Mercoledì alle 19 nel palas siciliano le arancionere avranno il primo match point che vale la serie A1. Bisognerà vincere con qualsiasi risultato. In caso invece di successo delle siciliane si tornerebbe sabato nelle Marche per la decisiva gara 3. Nella prima sfida della serie c’è stata partita vera solo nel 1’ set chiuso 25-22 dalle arancionere padrone di casa perché poi, nei due set successivi, c’è stata solo una squadra in campo. Superiorità completa in tutti i fondamentali con le ragazze di coach Lionetti che hanno prodotto in attacco 49 punti contro i 29 delle ospiti. Messina ha retto discretamente in ricezione ma il muro-difesa delle arancionere spinte dal pubblico del Fontescodella al record stagionale con 1600 presenze, ha avuto il sopravvento. Il tecnico ospite Bonafede ha provato a cercare soluzioni mettendo mano alla sua panchina senza trovare la necessaria incisività per invertire una partita ormai segnata.

Voti alti in pagella per tutte le ragazze di Lionetti con Bonelli Mvp in regia, Morandini decisiva nel break del 2’ set con 7 servizi consecutivi, una ritrovata Caruso in attacco da 6 su 8, la solita Bresciani in seconda linea e Decortes top scorer.

Raggiante coach Lionetti a fine partita ha fatto i complimenti a tutti, squadra e tifosi: «sono molto contento di quello che abbiamo espresso in gara 1 termini di gioco e di compattezza di gruppo, giocando in maniera intensa di squadra e per questo sono molto orgoglioso di loro. Adesso dobbiamo andare a Messina in una trasferta difficile, sapendo il valore che loro possono esprimere. Dobbiamo essere bravi a resettare tutto e fare quello che abbiamo fatto benissimo in tante altre volte e ricominciare tutto da capo, con la testa concentrata». La spinta del pubblico Fontescodella si è sentita. «Voglio fare un grosso complimento alla cornice di pubblico – ha concluso il coach – perché ci ha dato una spinta incredibile per poter fare quello che abbiamo fatto: non saremmo stati la stessa cosa senza di loro e ne avevamo davvero bisogno».

La palleggiatrice Asia Bonelli, Mvp del match, ha aggiunto che «sono davvero contentissima della nostra prestazione di oggi e volevamo portarci a casa subito Gara 1 a casa nostra, oltretutto davanti a questo pubblico meraviglioso che ci ha spinto dal primo all’ultimo punto. La partita ha superato anche le mie aspettative e siamo entrate in campo veramente aggressive dal primo punto giocando una pallavolo di altissimo livello. E’ stata una prova corale, di squadra, e ha funzionato tutto, poi l’aggressività nella difesa ha fatto soprattutto la differenza secondo me».

Nei playout di A3 maschile sconfitta sanguinosa a Brugherio per la The Begin Ancona di coach Della Lunga (3-1). Il cammino verso la salvezza è tutto in salita e il match di domenica prossima in casa contro Campobasso è già una partita da dentro o fuori.