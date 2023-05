Playoff, la Cucine Lube non può fallire contro Trento

CIVITANOVA M. – “Non in casa nostra” potrebbe essere lo slogan che i coloratissimi e caldissimi tifosi della Cucine Lube potrebbero coniare per spingere la squadra ad una nuova impresa, impattando nuovamente la serie e rimandando tutto, ancora una volta, a gara 5 mercoledì prossimo (17 maggio) a Trento.

Non sarà facile perché se è vero che la Itas è senza Lisinac costretto ad operarsi per colpa di un’ernia, i padroni di casa sperano di recuperare Zaytzev. La presenza dell’opposto è diventata fondamentale per dare equilibrio alla squadra soprattutto in ricezione viste le difficoltà di Nikolov. In gara 3, dopo l’uscita dello “Zar”, pur senza nulla togliere a Gabi Garcia, la differenza l’ha fatta il servizio dei trentini che ha dato parecchio fastidio alla ricezione dei marchigiani e condizionato il gioco d’attacco minando alla lunga anche il morale. Il bollettino medico dell’opposto non è molto confortante e a poche ore dall’incontro (venerdì 12 maggio) lo staff sanitario sta facendo l’impossibile per restituire ai 4mila dell’Eurosuole Forum un protagonista assoluto la cui presenza è fondamentale per gli aspetti tecnico-tattici ma non solo.

Ancora una volta la squadra è spalle al muro come accaduto contro Verona prima e Milano così come in gara 2 di questa serie. Proprio nei momenti più delicati la squadra ha dimostrato di essere dura a morire e di non volere scucirsi dal petto il tricolore. Il cuore è indispensabile ma non è detto che sia sufficiente di fronte ad oggettive difficoltà tecniche.

La spinta dell’onda rossa del palas amico sarà fondamentale in una serata che parte in salita.