Paoloni Macerata, in panchina c’è il ritorno di Giacomo Giganti

MACERATA- Giacomo Giganti torna sulla panchina della Paoloni Macerata Volley (B) dopo la vittoria nei playoff di Serie C 2018-2019 che valsero l’accesso alla seconda categoria nazionale: la serie B. Per Giganti brilla il passato nel settore giovanile della Cucine Lube dove ha conquistato quattro scudetti da giocatore e 5 titoli sempre italiani come assistente allenatore:

«Son molto felice di tornare ad allenare questa squadra. L’anno scorso ho allenato la formazione di Serie D, una formazione abbastanza giovane che è riuscita pian piano a maturare sia sotto il punto di vista di gruppo che a livello tecnico/individuale. Sono rimasto molto soddisfatto del percorso svolto anche perché fa parte della filosofia della società il lavorare e far crescere i giovani del territorio preparandoli ad affrontare campionati importanti, non a caso quest’anno avremo due giocatori, Paolo Biagetti e Lorenzo Marconi, che faranno parte della rosa di B».

Poi, sulla squadra: «Ho avuto già la possibilità di incontrare i ragazzi. Il gruppo è particolarmente affiatato, giovane e non vede l’ora di ricominciare a lavorare in palestra soprattutto dopo il lungo stop di sette mesi dovuto al Covid-19. Per la nuova stagione, ormai alle porte, il mio obiettivo personale sarà, in linea con la filosofia della società, quello di far crescere soprattutto i più giovani cercando di migliorarli ogni giorno in palestra. Speriamo in una tranquilla salvezza, è difficile capire in questo momento quale sia il livello del campionato che ci attenderà ma in linea di massima mi aspetto un torneo molto equilibrato con tre/quattro team particolarmente attrezzati per il salto di categoria».