La Lube si distrae un set con Verona poi fa 10 vittorie

CIVITANOVA M. – La Cucine Lube comincia nel migliore dei modi l’intenso periodo che la vedrà in campo già mercoledì per il recupero con Cisterna, poi sabato contro Modena prima di partire per la Francia e il girone di Champions.

Nella 1’ giornata di ritorno di SuperLega la squadra di De Giorgi con Hadrava in campo da titolare in luogo di Rychliski, domina in tutti i fondamentali per 2 set poi alza il piede dall’acceleratore nel terzo lasciandolo agli ospiti, per dominare nel 4’ con un super Simon al servizio e chiudendo 3-1 con pieno merito.

I cucinieri sono piaciuti soprattutto in quelle situazioni, servizio, difesa e rigiocata, che contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, prima della sosta, avevano difettato costringendoli alla prima sconfitta stagionale.

Per Juantorena e compagni, infatti, si tratta della vittoria numero 10 in campionato, nella quale De Cecco ha incantato con giocate superlative, Leal ha picchiato con qualità e costanza e Simon è stato dominante dai 9 metri. Ultimo punto firmato dall’ex Simone Anzani. Da rivedere invece la prova dell’opposto mancino Hadrava che avrà altre occasioni per mettersi in ritmo con i compagni. Le qualità le ha e anche le uscite in attacco.

Ecco il tabellino dell’incontro.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio n.e., Juantorena 13, Balaso (L), Leal 20, Rychlicki, Simon 17, De Cecco 1, Anzani 12 Falaschi n.e., Hadrava 13, Yant 1, Diamantini n.e., Larizza n.e.. All. De Giorgi.

NBV VERONA: Kaziyski 14, Magalini n.e., Caneschi 5, Peslac n.e., Aguenier 5, Asparuhov 2, Jensen 10, Spirito 4, Jaeschke 6, Zanotti n.e., Donati (L), Bonami (L) n.e.. All. Stoytchev.

ARBITRI: Canessa – Luciani.

PARZIALI: 25-17 (25’), 25-12 (20’), 17-25 (26’), 25-13 (21’).

NOTE: Lube: b.s. 14, ace 14, m.v. 6, 47% in ricezione (27% perfette), 59% in attacco. Verona: b.s. 9, ace 1, m.v. 7, 24% in ricezione (11% perfette), 43% in attacco.