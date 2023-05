Pallavolo, la Med Store Tunit Macerata avvia l’era Castellano

MACERATA – La squadra biancorossa accoglie il coach campano Maurizio Castellano che avrà il compito di alimentare le ambizioni della Pallavolo Macerata. Coach Castellano ha da poco concluso la sua esperienza con la Vigilar Fano, quest’anno avversaria diretta della Med Store Tunit sia in campionato sia in Coppa Italia: Castellano ha portato i fanesi al primo posto del Girone Bianco per poi cedere soltanto nella gara 3 della Finale di Play Off contro Casarano. Precedentemente il coach è stato per tre stagioni in Serie A2 sulla panchina di Castellana Grotte e vanta anche una lunghissima carriera da schiacciatore, durante la quale ha girato l’Italia vestendo maglie di squadre importanti come Spoleto, Napoli, Treviso, Parma, Taranto, tra Superlega e Serie A2.

Comincia quindi una nuova avventura per il coach Maurizio Castellano e la Pallavolo Macerata, c’è stata subito sintonia tra le parti, “Conosco molto bene Italo Vullo, il Direttore Generale, ho giocato insieme a suo fratello tanti anni fa, Riccardo Modica il Direttore Sportivo è un caro amico, ho parlato con loro del progetto sportivo e abbiamo un’idea di pallavolo simile, poi ho incontrato anche il Presidente Gianluca Tittarelli. Quando arriva una proposta da una società importante come la Pallavolo Macerata vuol dire che è stato riconosciuto qualcosa di buono nel proprio lavoro”. Conosci molto bene anche la città, “Macerata è una piazza ambita da tutti. In particolare, ho sempre apprezzato come la società non faccia mai il passo più lungo della gamba e sia riuscita a crescere costantemente nel tempo grazie ad un’attenta pianificazione. Arrivo in un bellissimo palazzetto, il Banca Macerata Forum, c’è una bella atmosfera in città, una piazza ambiziosa. Ho trovato una dirigenza disponibile ad ascoltare le mie proposte e insieme siamo a lavoro per costruire una squadra all’altezza di Macerata”.

La società biancorossa aveva già cominciato a guardare al futuro. Il primo tassello riguarda la dirigenza dove c’è un’importante novità con l’arrivo di Italo Vullo a ricoprire il ruolo di Direttore Generale della Pallavolo Macerata prendendo il posto di Francesco Gabrielli. Vullo vanta una grande esperienza nel mondo del volley: nel suo passato, oltre ad una carriera come giocatore, ruoli sia da allenatore sia da dirigente, gli ultimi incarichi sono stati a Monza con la Vero Volley, quindi nella stagione appena conclusa ha seguito la Moyashi Garlasco, avversaria della Med Store Tunit nel Girone Bianco di Serie A3.

Intanto Venerdì 19 maggio si terrà un evento gratuito per tutti i bambini del territorio che avranno l’occasione di incontrare un uno degli atleti più caratteristici del volley. L’ex-centrale veneto Andrea “Lucky” Lucchetta ora commentatore sportivo e personaggio televisivo a tutto tondo.

L’appuntamento è al Banca Macerata Forum, dove insieme ad Andrea Lucchetta si parlerà di inclusione e affettività, inoltre i bambini presenti potranno personalmente intervistare il grande campione e farsi una foto con lui al termine dell’incontro, per un’esperienza indimenticabile.