Pallavolo, la Cucine Lube presenta il centrale Giovanni Gargiulo

Dopo il canadese Loeppky, coach Medei ha un rinforzo al centro per sostituire Simone Anzani approdato a Modena. Nikolov sta meglio e va monitorato. In 4 in Nazionale per la VNL

CIVITANOVA – Il secondo volto nuovo non è ancora un top player come il canadese Loeppki ma Giovanni Gargiulo, centrale di Sorrento, classe ’99 in arrivo da Taranto, è un sicuro prospetto anche in ottica nazionale. L’ingaggio con contratto triennale sottoscritto con i cucinieri è figlio dell’ottimo biennio nella Gioiella Prisma Taranto, culminato con l’esperienza finale in Francia, al Turcoing Lille Metropole, quarta forza del torneo transalpino. Anche lo staff federale ha notato i progressi dell’atleta, consequenziale la chiamata in azzurro di inizio maggio a Roma per un collegiale.

Per il Dg Cormio: «Giovanni ci ha dimostrato quello che sa fare nei due match contro di noi ma i suoi numeri sono stati importanti nell’arco di tutta la stagione e i migliori giocatori nelle classifiche di ruolo sono sempre seguiti dai Club in cerca di un cambiamento. Noi lo abbiamo tenuto d’occhio. Siamo al cospetto di un atleta giovane, dal grande fisico, sveglio in campo e fuori. Ha tutte le caratteristiche per essere un elemento idoneo a una Lube che vuole abbassare l’età media». Per coach Medei: «Lo abbiamo individuato per diversi motivi: è in crescita continua, ha fatto una buona gavetta facendosi le ossa anche in A2 e credo possa continuare a crescere. Il nostro nuovo centrale è ancora giovane e nell’ultima stagione si è messo in evidenza con un ottimo campionato, soprattutto a muro. Ritengo che lui possa fare un ulteriore step in tutti i fondamentali tecnici e anche sul piano fisico. Mi ha colpito molto il suo atteggiamento in campo. La parte agonistica è importante per un atleta, il fatto di poter contare su un elemento così grintoso, insieme alle caratteristiche appena elencate, si sposa con l’idea che abbiamo di squadra e con il nostro progetto di far consolidare e crescere giovani giocatori per il futuro di questo Club». Raggiante il neoacquisto biancorosso: «Sono convinto che lavoreremo bene insieme e che potrò dare un buon contributo alla società dal punto di vista caratteriale e umano, ma anche da quello professionale e sportivo – ha detto Gargiulo – Non credo di avere nulla di eccezionale, sebbene io sia dotato di tanta grinta, ci sono numerosi aspetti su cui lavorerò con Medei e lo staff. L’obiettivo è mettermi al servizio della squadra e cercare, insieme ai compagni, di fare il massimo pensando una partita alla volta senza porci limiti».

Intanto pronta a partire la lunga estate del volley dalla Volleyball Nations League 2024, e quattro giocatori della Cucine Lube Civitanova sono ai nastri di partenza per rappresentare le rispettive Nazionali. In lizza in questa prima fase che terminerà il 30 giugno sono il libero Fabio Balaso con la maglia dell’Italia, lo schiacciatore Eric Loeppky a lottare per i colori del Canada, il centrale Barthelemy Chinenyeze a murare per la selezione transalpina e l’opposto Adis Lagumdzija della Turchia. Nella giornata d’esordio subito un derby biancorosso tra la Turchia di Lagumdzija e il Canada di Loeppky, mentre la Francia di Chinenyeze se la vede con la Bulgaria, orfana di Alex Nikolov (indisponibile) e allenata dall’ex tecnico cuciniero Chicco Blengini, alle redini della selezione balcanica. L’esordio degli azzurri, invece, è previsto per stasera 22 maggio, alle 22.30 italiane, contro la Germania a Rio De Janeiro. In campo ci sarà Balaso ma non Mattia Bottolo, che non figura nella lista dei quattordici di Fefè De Giorgi a Rio.

Per quanto riguarda Nikolov in seguito a ulteriori accertamenti diagnostici si è deciso di soprassedere all’esecuzione dell’intervento per asportare l’ernia discale e di privilegiare la strada delle terapie conservative che potrebbero a breve fornire indicazioni positive. Tra un mese verrà nuovamente valutata la situazione.