Pallavolo, la Cucine Lube in campo per gara3

CIVITANOVA – La Cucine Lube pronta ad affrontare gara3 dei Quarti playoff contro l’Allianz Milano. Si gioca domenica alle 18 con diretta su DAZN. Gara 4 poi è in programma mercoledì alle 20.30 mentre l’eventuale gara 5 sarà ancora domenica prossima all’Eurosuole Forum.

Per la squadra di Medei è stata una settimana impegnativa con i 5 set giocati mercoledì per la finale di ritorno di Challenge Cup contro i polacchi di Lublin. I cucinieri hanno vinto al tiebreak la partita ma il trofeo se lo sono aggiudicati Leon e compagni in virtù del successo per 3-1 maturato nel match di andata. Per il centrale Gargiulo: «Veniamo da una vittoria europea al tie break che purtroppo non è bastata per vincere la Challenge Cup. Dal punto di vista mentale è un toccasana tornare in campo in Gara 3 dei Quarti Play Off contro Milano. Per noi è essenziale guardare avanti e smettere di rimuginare sul passato. Ovviamente dovremo archiviare anche la bella vittoria centrata all’Allianz Cloud in Gara 2 perché si riparte da una situazione di parità. Siamo di fronte a una nuova fase della SuperLega in cui ogni singolo match è differente. A pochi giorni da Gara 3 non possiamo soffermarci troppo sui due faccia a faccia che l’hanno preceduta, molto diversi tra loro. Il terzo round con i meneghini magari presenterà aspetti inediti. La Lube si farà trovare pronta!».

La Yuasa Grottazzolina è reduce dall’esperienza nel Torneo Internazionale di Dubai dove ha conquistato il 2’ posto ed avrà qualche giorno di riposo prima di cominciare a preparare i playoff per un posto in Challenge Cup.

Dopo l’eliminazione dai playoff scudetto la Megabox Vallefoglia si tuffa nei playoff per la conquista di un posto di Challenge Cup. Si comincia domenica alle 19 sul campo di Bergamo. Ritorno poi domenica prossima alle 17 al Palamegbox con eventuale Golden Set per decretare la squadra che passerà il turno. In settimana la società ha rinnovato il contratto a coach Andrea Pistola che sarà sulla panchina biancoverde per la 3’ stagione consecutiva

La Cbf Balducci Macerata prosegue il momento d’oro fatto di 12 vittorie consecutive e sabato alle 20 nel palas di Trebaseleghe ha la seconda trasferta consecutiva sul campo Altafratte Padova. La squadra di Lionetti insegue sempre a 5 punti la capolista Omag San Giovanni in M. e che in questo turno gioca a Trento sabato alle 17.

In A2 Maschile dopo aver tagliato entrambe il traguardo della salvezza, la Smartsystem Fano agevolmente, la Banca Macerata con un finale di stagione in crescendo, le marchigiane saranno impegnate nella Coppa Italia che scatterà ad aprile.