Pallavolo, la Cucine Lube attende Taranto. Stasera tocca alla Megabox

Dopo il successo in Champions i cucinieri hanno un turno interno agevole contro Taranto. Peso specifico importante per la trasferta della Megabox a Trento con diretta su Raisport

CIVITANOVA – Dopo il successo nell’esordio della Pool E della Cev Champions League contro i rumeni dell’Arcada Galati la squadra di Blengini ha un nuovo turno interno domenica alle 18 contro la Gioiella Prisma Taranto. I cucinieri sono 5’ in classifica con 11 punti e una partita in meno rispetto alla capolista Perugia che è a 18. Taranto è ultima con 3 punti frutto di tre tiebreak persi e ancora non ha conosciuto la gioia della vittoria in campionato. Il brutto avvio è costato la panchina a Vincenzo Mastrangelo e all’Eurosuole Forum ci sarà la prima pancina per Liubo Travica che torna in Italia dopo 4 anni in Tunisia.

Anticipo televisivo del sabato per la Megabox Vallefoglia in A1 Femminile che ha assoluta necessità di sfruttare il turno apparentemente favorevole per tornare a fare punti dopo 5 sconfitte consecutive. Anche la Itas Trentino però ha bisogno di vincere essendo ultima e i punti peseranno per tutti. Si gioca alle 20.30 con diretta su RaiSport.

In contemporanea in A2 maschile la capolista Yuasa Grottazzolina che ha 4 punti di vantaggio gioca sul campo della Pool Libertas Cantù che invece, con 7 punti, è invischiata nelle zone basse della graduatoria.

Con il vento in poppa e da capolista solitaria al giro di boa in A2 femminile girone B, la Cbf Balducci Macerata mette subito alla prova il suo primato con la trasferta domenica alle 17 in casa di Montecchio Maggiore che all’andata, ero l’8 ottobre, seppe superare al Banca Macerata Forum Fiesoli e compagne per 3-1 rovinando l’esordio in campionato. Le venete nel turno infrasettimanale hanno perso la vetta della classifica detenuta fin dalla prima giornata in virtù del successo solo al tiebreak contro la Esperia Cremona. Ancor più sanguinosi però i punti persi nella trasferta di Olbia. Le sarde mercoledì a Macerata sono state spazzate via dal ciclone arancionero alla ottava vittoria consecutiva.

In A3 maschile trasferta domenica alle 16 sia per la Smartsystem Fano a Palmi che in settimana ha rescisso con il libero Ludovico Giuliani, figlio di coach Alberto, che per la capolista Banca Macerata sul campo di Sabaudia allenata dal coach dorico Leondino Giombini. Le avversarie delle due marchigiane non sembrano costituire un ostacolo insormontabile vista la classifica deficitaria.