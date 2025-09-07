Pallavolo, Kukartzev: prima la Nazionale poi la Lube

L’opposto argentino ha vinto il torneo Wagner di preparazione al Mondiale. Poi ci sarà modo di farsi apprezzare anche con la maglia della Cucine Lube

CIVITANOVA MARCHE – «Felice per il buon momento con l’Argentina! Alla Lube mi giocherò ogni chance, mi aspetto un anno molto positivo». Parole e musica di Pablo Kukartsev reduce da un’estate molto positiva sul piano personale con la Nazionale Argentina. Il nuovo opposto della Cucine Lube Civitanova,si è tolto anche la soddisfazione del trionfo per la prima volta con la maglia dell’Albiceleste il celebre Memorial Wagner in Polonia, chiudendo da MVP il quadrangolare amichevole organizzato ogni anno dalla Fondazione Hubert Wagner in ricordo del giocatore e tecnico polacco scomparso prematuramente all’età di 61 anni nel 2002.

Trainata dal suo attaccante, la formazione sudamericana ha battuto Brasile (3-0), Polonia (3-1) e Serbia (3-0) chiudendo la classifica al primo posto.

Ora la nazionale sudamericana sarà protagonista la Mondiale inserita nel girone C con Francia, Finlandia e Corea del Sud.

L’Italia campione in carica invece esordirà domenica 14 settembre contro l’Algeria per poi affrontare sempre con un giorno di riposo in mezzo prima il Belgio poi l’Ucraina.

Per Pablo Kukartsev, neoopposto biancorosso della Cucine Lube Civitanova: «Il Memorial Wagner vinto con l’Argentina ha rappresentato un’ottima preparazione per capire lo stato di salute della mia Nazionale e cosa dobbiamo migliorare per allenarci al meglio in vista della Coppa del Mondo nelle Filippine. Sono contento della mia partecipazione e del mio contributo alla selezione del mio paese. Penso di svolgere un buon lavoro, anche se ci sono sempre aspetti da migliorare, ma do sempre il massimo in ogni partita e in allenamento. Scalpito per giocare il Mondiale cercando di arrivare il più lontano possibile».

Riguardo all’ormai prossima stagione italiana dice: «Non vedo l’ora, inoltre, di arrivare a Civitanova per unirmi alla Lube. Ho la sensazione che sarà un anno fantastico! Darò il massimo per portare la Lube il più in alto possibile. Sono un giocatore molto competitivo, di conseguenza sfrutterò al meglio ogni minima opportunità concessa nella Superlega italiana».

Intanto missione spagnola per il Dg Cormio e coach Medei. Si tratta di Un viaggio in nome dei giovani talenti e con l’intenzione di contribuire all’aggiornamento degli addetti ai lavori. I due esponenti della Lube stanno passando il fine settimana a Barcellona per stipulare una sinergia importante con la Federazione Catalana di Volley e per prendere parte alla quarta edizione del Congresso Internazionale di Pallavolo, per una due giorni di tavole rotonde e dibattiti di altissimo livello. Beppe Cormio guarda avanti con un accordo tra il sodalizio vicecampione d’Italia e la Federazione Catalana. Grazie all’intesa, nei prossimi anni alcuni tra gli atleti più promettenti del “Club di Spagna” finiranno nell’orbita della Lube.