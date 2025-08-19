Pallavolo, è cominciata l’avventura in A1 della Cbf Balducci Macerata

MACERATA – È partita ufficialmente la seconda storica stagione in Serie A1 Tigotà per la CBF Balducci HR Maceratache si è ritrovata al Fontescodella.

Grande entusiasmo in casa della neopromossa sia tra i volti nuovi che tra le riconfermate. Presenti 12 atlete su 13 con l’unica assenza ampiamente giustificata della schiacciatrice romagnola classe 2005 Nicole Piomboni, fresca vincitrice del titolo mondiale con l’Italia Under 21 e che si aggregherà al gruppo nel corso della prossima settimana. Presente anche l’ultimo acquisto, la centrale Caroline Crawford ingaggiata dal club per supplire all’infortunio di Farriol.

Agli ordini di coach Lionetti e del suo staff lavorano quindi, le palleggiatrici Bonelli e Batte, l’opposta Clara Decortes, le centrali E Clothier, Crawford, Mazzon e Sismondi, i liberi Bresciani e Caforio, le schiacciatrici Kockarevic, Kokkonen e Ornoch. Coach Valerio Lionetti, alla sua seconda stagione con la CBF Balducci HR guida lo staff tecnico. Per il tecnico calabrese l’avvio è promettente: «abbiamo mosso i primi passi di un inizio graduale per arrivare nel miglior modo possibile ai primi appuntamenti con le amichevoli. Adesso la prima cosa su cui punteremo è sicuramente il lavoro fisico e la parte del preparatore e dello staff medico. Piano piano, però, cominceremo anche a muovere i primi passi anche sul discorso tecnico e c’è grande voglia di iniziare. Il compito dello staff sarà sicuramente di cercare di far diventare questa squadra un gruppo coeso nel minor tempo possibile, con la miglior resa possibile. Non sarà semplice perché i tempi sono molto ristretti, ma lavoriamo per questo».

La continuità è rappresentata da Mazzon, Bonelli, Decortes e da Giulia Bresciani. Per il libero toscano, ormai una veterana in arancionero, «ci siamo ritrovate per dare ufficialmente inizio a questa stagione. Sicuramente c’è tanta attesa, c’è tanto entusiasmo e speriamo che il nostro lavoro e l’intensità che metteremo in palestra porti ai suoi frutti. Il gruppo è composto da tante giovani, l’entusiasmo, la voglia di lavorare che sicuramente non mancheranno, poi sarà il campo a dire quello che saremo in grado di fare. Di certo sarà l’intensità in allenamento che ci permetterà poi di costruire una nostra identità di gruppo per le sfide e le partite che ci attendono, per cercare di ottenere il migliore risultato possibile».