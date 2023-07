Pallavolo giovanile, Cbf Balducci già eliminata alle Finali Nazionali

La squadra di Bacaloni vicecampione regionale in Under 14 femminile ammessa al girone preliminare per accedere al tabellone principale è già stata eliminata. Il Presidente Paolella: «Bellissima esperienza»

MACERATA – A livello giovanile vincere non è spesso la cosa più importante. E’ il punto sottolineato da dirigenza e staff tecnico della CBF Balducci Paoloni 3M Volley che ha partecipato a Campobasso al girone preliminare per accedere al tabellone principale delle finali nazionali per la categoria under 14 Femminile.

La squadra arancionera campione provinciale e vicecampione regionale delle Marche in quanto tra le migliori seconde classificate a livello italiano, è stata ammessa a partecipare al prestigioso torneo che assegna lo Scudetto Under 14 al posto di un’altra formazione avente diritto che ha rinunciato. Le atlete guidate da coach Nicola Bacaloni hanno affrontato e perso contro le piemontesi del Leinì e contro le emiliane dell’Anderlini vincendo invece, ma in maniera ininfluente per la classifica e la qualificazione, contro le valdostane del Csi Chatillon.

Solo in caso di primo posto del girone di qualificazione, l’avventura della CBF Balducci Paoloni 3M Volley sarebbe continuata come accade invece per la Pall. Collemarino che, in quanto campione regionale, è già ammessa al tabellone principale e comincia oggi la sua avventura nel torneo.

«Per noi è stata una grande esperienza e soddisfazione poter partecipare a questa Finale Nazionale di Campobasso – commenta il presidente dell’HR Volley, Pietro Paolella – sapevamo di non essere tra le squadre di prima fascia e siamo stati inseriti in un girone ovviamente difficile. Nella prima gara con Leinì abbiamo subito un po’ l’impatto con l’alto livello del torneo, nel pomeriggio di ieri invece posso dire molto bene: la squadra si è ritrovata e ha disputato quattro set combattuti contro una formazione forte come l’Anderlini. Infine è anche arrivata una vittoria importante contro la squadra valdostana che ci ha regalato un’ulteriore soddisfazione. Complessivamente un’esperienza costruttiva per guardare avanti e per continuare a crescere ancora. Appuntamento a tutti a settembre per la nuova stagione del settore giovanile».

Le atlete he hanno partecipato alla finale nazione nazionale con la maglia della Cbf Baludcci 3M volley Macerata sono: Linda Acciarri, Minerva Aleandri, Aurora Biondi, Lucrezia Calisti, Alessia Capodacqua, Viola Garbuglia, Kiria Ivaldi, Veronica Mazzoni, Maria Laura Mennecozzi, Giada Paolini, Stella Maria Rinaldesi, Luce Spernanzoni.