Pallavolo, la Cucine Lube al momento della verità

Dopo la sconfitta di Perugia, la squadra di Blengini deve compiere un’impresa per ribaltare la sconfitta dell’andata in Champions ospitando l’Halkbank il 15 marzo alle 20.30

CIVITANOVA – Perdere contro l’imbattuta Perugia tutto sommato ci poteva stare ma quanto accaduto nell’ultima di regular season di Supelega e le modalità con le quali è maturata la sconfitta in una partita con pochissima storia, hanno riaperto qualche crepa in casa Cucine Lube. Già nell’andata di Cev Champions in Turchia, De Cecco e compagni avevano visto riaffiorare le difficoltà in ricezione che avevano condizionato il risultato e gli stessi problemi, anche per merito della qualità degli avversari, si sono palesati anche al PalaBarton. L’assenza di Yant ha tolto un’ulteriore freccia su palla alta che non ha certo favorito il cambio palla dei marchigiani.

Prima di tuffarsi nella serie al meglio delle 5 partite contro la With Verona di coach Stoychev, quinta in classifica e in serie positiva da ben sette turni, i cucinieri devono rimanere dentro la massima competizione europea vincendo 3-0 o 3-1 e poi anche il golden set mercoledì 15 marzo con inizio alle 20.30 all’Eurosuole Forum.

La prevendita è in corso anche per gara 1 dei quarti dei playoff in programma domenica alle 18 sempre a Civitanova. Gara 2 mercoledì successivo in Veneto poi ancora domenica a Civitanova per gara 3 a cui seguiranno eventualmente gara 4 e 5. Chi vince se la vedrà con la vincente di Perugia-Milano. Dall’altra parte del tabellone i quarti sono tra Trento e Monza e il derby emiliano tra Modena e Piacenza.

Al termine della regular season è retrocessa in A2 la Emma Villas Siena mentre Cisterna, Padova e Taranto disputeranno un turno preliminare la cui vincente si confronterà con le perdenti dei quarti di finale per un tabellone a 5 squadre la cui vincitrice parteciperà alla Challenge Cup.